【波浪警報】茨城県・日立市、高萩市、北茨城市、ひたちなか市、鹿嶋市、神栖市などに発表
気象台は、午前9時52分に、波浪警報を日立市、高萩市、北茨城市、ひたちなか市、鹿嶋市、神栖市、鉾田市、大洗町、東海村に発表しました。
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茨城県では、21日夕方まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■日立市
□波浪警報【発表】
21日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■高萩市
□波浪警報【発表】
21日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■北茨城市
□波浪警報【発表】
21日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□波浪警報【発表】
21日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■鹿嶋市
□波浪警報【発表】
21日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■神栖市
□波浪警報【発表】
21日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■鉾田市
□波浪警報【発表】
21日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■大洗町
□波浪警報【発表】
21日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■東海村
□波浪警報【発表】
21日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m