2020年に活動終了したアイドルグループ・フェアリーズのメンバーで、現在は女優を中心に幅広く活躍中の伊藤萌々香さんが20日、自身の「2024.4-2025.3カレンダー」発売記念イベントを HMV &BOOK 渋谷店にて開催した。 これまで3冊の写真集を出している伊藤さんだが、意外にもカレンダーの発売は初めて。手にした感想を「ずっと出したかったんですけど、なかなかタイミングがつかめなくて。

