グラミー賞を主催する米レコーディング・アカデミーは、3月20日、2024年度、グラミーの殿堂(Grammy Hall Of Fame)入りする作品を発表した。今年は、ガンズ・アンド・ローゼズのファースト・アルバム『Appetite For Destruction』(1987年)、ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブの『Buena Vista Social Club』(1997年)、ドゥービー・ブラザーズの「What A Fool Believes」(1979年)など、アルバム4作とシングル6曲が殿堂入りする。

