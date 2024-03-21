グラミー賞を主催する米レコーディング・アカデミーは、3月20日、2024年度、グラミーの殿堂（Grammy Hall Of Fame）入りする作品を発表した。

今年は、ガンズ・アンド・ローゼズのファースト・アルバム『Appetite For Destruction』（1987年）、ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブの『Buena Vista Social Club』（1997年）、ドゥービー・ブラザーズの「What A Fool Believes」（1979年）など、アルバム4作とシングル6曲が殿堂入りする。

同アワードは、レコーディングから25年以上経過し、文化的もしくは歴史的価値があると認められたアルバムやシングルへ贈られる。

2024年、殿堂入りする10作品は以下のとおり。

デ・ラ・ソウル『3 FEET HIGH AND RISING』
ガンズ・アンド・ローゼズ『APPETITE FOR DESTRUCTION』
ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ『BUENA VISTA SOCIAL CLUB』
ドナ・サマー「I FEEL LOVE」
Charley Pride「KISS AN ANGEL GOOD MORNIN'」
ワンダ・ジャクソン「LET'S HAVE A PARTY」
Kid Ory's Creole Orchestra「ORY'S CREOLE TROMBONE"」
ローリン・ヒル『THE MISEDUCATION OF LAURYN HILL』
ドゥービー・ブラザーズ「WHAT A FOOL BELIEVES」
ウィリアム・ベル「YOU DON'T MISS YOUR WATER」

5月21日にロサンゼルスで祝賀公演／ガラが開かれる。

グラミーの殿堂は1973年に設立され、現時点、1,152作が殿堂入りしているという。

Ako Suzuki