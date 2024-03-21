ガンズ・アンド・ローゼズのファースト・アルバム、グラミー殿堂入り
グラミー賞を主催する米レコーディング・アカデミーは、3月20日、2024年度、グラミーの殿堂（Grammy Hall Of Fame）入りする作品を発表した。
今年は、ガンズ・アンド・ローゼズのファースト・アルバム『Appetite For Destruction』（1987年）、ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブの『Buena Vista Social Club』（1997年）、ドゥービー・ブラザーズの「What A Fool Believes」（1979年）など、アルバム4作とシングル6曲が殿堂入りする。
2024年、殿堂入りする10作品は以下のとおり。
デ・ラ・ソウル『3 FEET HIGH AND RISING』
ガンズ・アンド・ローゼズ『APPETITE FOR DESTRUCTION』
ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ『BUENA VISTA SOCIAL CLUB』
ドナ・サマー「I FEEL LOVE」
Charley Pride「KISS AN ANGEL GOOD MORNIN'」
ワンダ・ジャクソン「LET'S HAVE A PARTY」
Kid Ory's Creole Orchestra「ORY'S CREOLE TROMBONE"」
ローリン・ヒル『THE MISEDUCATION OF LAURYN HILL』
ドゥービー・ブラザーズ「WHAT A FOOL BELIEVES」
ウィリアム・ベル「YOU DON'T MISS YOUR WATER」
5月21日にロサンゼルスで祝賀公演／ガラが開かれる。
グラミーの殿堂は1973年に設立され、現時点、1,152作が殿堂入りしているという。
Ako Suzuki
The #GRAMMYHallOfFame's 50th anniversary just became more iconic with the 2024 inducted recordings revealed! ✨— GRAMMY Museum (@GRAMMYMuseum) March 20, 2024
???? To celebrate, the inaugural GRAMMY Hall Of Fame Gala and concert, presented by @CityNational, will be held on May 21.
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