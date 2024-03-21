◆ＴＥＡＭ ＮＯＡＨ興行「ザ・リーヴＰｒｅｓｅｎｔｓ ＬＩＭＩＴ ＢＲＥＡＫ ｅｘ．」（２０日、横浜ラジアントホール）観衆３３０＝超満員

プロレスリング・ノアの潮崎豪が率いる「ＴＥＡＭ ＮＯＡＨ」は２０日、横浜ラジアントホールで「ザ・リーヴＰｒｅｓｅｎｔｓ ＬＩＭＩＴ ＢＲＥＡＫ ｅｘ．」を開催した。

「ＴＥＡＭ ＮＯＡＨ」は今年１月２日の有明アリーナで潮崎が「本来のノアの戦いに戻す」と決意し、モハメドヨネ、齋藤彰俊、小峠篤司、Ｈｉ６９の５人で結成した。

メインイベントで潮崎は、ＪＴＯの夕張源太と初タッグを結成しＤＤＴの遠藤哲哉、飯野雄貴と対戦。試合は夕張が遠藤のバーニングスタープレスに敗れた。

試合後、潮崎は「これがＬＩＭＩＴ ＢＲＥＡＫだよ」とうめき「１つ、伝えたいこと」と切り出し「６・１９、ＬＩＭＥＴ ＢＲＥＡＫ、俺の２０周年記念試合を行います」と発表した。

さらに「カードはまだ決まってないですけど、俺の２０年にふさわしい戦いを見せます」と決意を明かした。

大会後にノアは、６月１９日に後楽園ホールで「ザ・リーヴＰｒｅｓｅｎｔｓ ＬＩＭＩＴ ＢＲＥＡＫ．３ ＧＯ！ 〜潮崎豪デビュー２０周年記念大会〜」と題したデビュー２０周年大会が決定したことを発表した。

◆３・２０横浜全成績

▼メインイベントタッグマッチ

〇遠藤哲哉、飯野雄貴（２５分３２秒、バーニングスタープレス→片エビ固め）

潮崎豪、夕張源太●

▼タッグマッチ

△秋山準、齋藤彰俊（２０分 時間切れ引き分け）石川修司、綾部蓮△

▼タッグマッチ

藤田和之、〇小峠篤司（１３分５９秒、キルスイッチ→片エビ固め）樋口和貞、ブラックめんそーれ●

▼タッグマッチ

〇モハメド ヨネ、〇Ｈｉ６９（１１分３８秒、ストゥーカスプラッシュ→片エビ固め）菊池悠斗、晴斗希●

▼シングルマッチ

〇大和田侑（９分１７秒、逆エビ固め）瑠希也●