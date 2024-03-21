気象庁によると、２１日午前９時８分ごろ、地震があった。震源地は茨城県南部。震源の深さは５０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは５．３と推定。この地震による津波の心配なし。
震度５弱を観測したのは、下野市、加須市。
震度４を観測したのは、土浦市、古河市、石岡市、下妻市、常総市、笠間市、筑西市、坂東市、桜川市、つくばみらい市、八千代町、宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、真岡市、益子町、壬生町、野木町、館林市、板倉町、群馬明和町、千代田町、大泉町、邑楽町、さいたま大宮区、さいたま見沼区、さいたま浦和区、さいたま南区、さいたま緑区、川口市、行田市、春日部市、羽生市、鴻巣市、桶川市、久喜市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町、野田市、鎌ケ谷市。
震度３を観測したのは、白河市、水戸市、結城市、龍ケ崎市、常陸太田市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、茨城鹿嶋市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、稲敷市、かすみがうら市、行方市、鉾田市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村、大子町、美浦村、阿見町、五霞町、境町、日光市、小山市、大田原市、矢板市、栃木さくら市、上三川町、茂木町、市貝町、芳賀町、高根沢町、前橋市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、渋川市、みどり市、さいたま西区、さいたま北区、さいたま中央区、さいたま桜区、さいたま岩槻区、川越市、熊谷市、秩父市、所沢市、本庄市、東松山市、狭山市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、鶴ヶ島市、吉川市、伊奈町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、川島町、吉見町、ときがわ町、長瀞町、松伏町、千葉中央区、千葉花見川区、千葉若葉区、千葉美浜区、市川市、船橋市、成田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、浦安市、印西市、白井市、香取市、栄町、芝山町、東京千代田区、東京中央区、東京港区、東京新宿区、東京文京区、東京墨田区、東京江東区、東京品川区、東京大田区、東京世田谷区、東京渋谷区、東京中野区、東京杉並区、東京豊島区、東京北区、東京荒川区、東京板橋区、東京練馬区、東京足立区、東京葛飾区、東京江戸川区、八王子市、青梅市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、東大和市、瑞穂町、横浜鶴見区、横浜神奈川区、横浜西区、横浜中区、横浜保土ケ谷区、横浜港北区、横浜戸塚区、横浜旭区、横浜緑区、横浜瀬谷区、川崎川崎区、川崎中原区、川崎宮前区、相模原緑区、厚木市、座間市、愛川町、富士川町、富士河口湖町、長野南牧村。