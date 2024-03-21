午前9時08分頃、関東甲信地方で震度5弱の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。

【映像】地震の最新情報

震源 茨城県南部

深さ 50km M5.3

震度5弱：加須市 下野市

震度4：さいたま大宮区 さいたま見沼区 さいたま浦和区

震度4：さいたま南区 さいたま緑区 川口市 行田市 春日部市 羽生市 鴻巣市 桶川市 久喜市 幸手市 白岡市

震度4：宮代町 杉戸町 野田市 鎌ケ谷市 土浦市 茨城古河市 石岡市 下妻市 常総市 笠間市 筑西市 坂東市

震度4：桜川市 つくばみらい市 八千代町 館林市 板倉町 群馬明和町 千代田町 大泉町 邑楽町 宇都宮市

震度4：足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 真岡市 益子町 壬生町 野木町

震度3：東京千代田区 東京中央区 東京港区 東京新宿区 東京文京区 東京墨田区 東京江東区 東京品川区

震度3：東京大田区 東京世田谷区 東京渋谷区 東京中野区 東京杉並区 東京豊島区 東京北区 東京荒川区

震度3：東京板橋区 東京練馬区 東京足立区 東京葛飾区 東京江戸川区 八王子市 青梅市 調布市 町田市

震度3：小金井市 小平市 日野市 東村山市 国分寺市 東大和市 瑞穂町 横浜鶴見区 横浜神奈川区 横浜西区

震度3：横浜中区 横浜保土ケ谷区 横浜港北区 横浜戸塚区 横浜旭区 横浜緑区 横浜瀬谷区 川崎川崎区

震度3：川崎中原区 川崎宮前区 相模原緑区 厚木市 座間市 愛川町 さいたま西区 さいたま北区 さいたま中央区

震度3：さいたま桜区 さいたま岩槻区 川越市 熊谷市 秩父市 所沢市 本庄市 東松山市 狭山市 深谷市 上尾市

震度3：草加市 越谷市 蕨市 戸田市 朝霞市 志木市 和光市 北本市 八潮市 富士見市 三郷市 蓮田市 坂戸市

震度3：鶴ヶ島市 吉川市 伊奈町 毛呂山町 越生町 滑川町 嵐山町 川島町 吉見町 ときがわ町 長瀞町 松伏町

震度3：千葉中央区 千葉花見川区 千葉若葉区 千葉美浜区 市川市 船橋市 成田市 千葉佐倉市 習志野市 柏市

震度3：市原市 流山市 八千代市 我孫子市 浦安市 印西市 白井市 香取市 千葉栄町 芝山町 水戸市 結城市

震度3：龍ケ崎市 常陸太田市 取手市 牛久市 つくば市 ひたちなか市 茨城鹿嶋市 潮来市 守谷市 常陸大宮市

震度3：稲敷市 かすみがうら市 行方市 鉾田市 小美玉市 茨城町 大洗町 城里町 東海村 大子町 美浦村

震度3：阿見町 五霞町 境町 前橋市 桐生市 伊勢崎市 太田市 沼田市 渋川市 みどり市 日光市 小山市

震度3：大田原市 矢板市 栃木さくら市 上三川町 茂木町 市貝町 芳賀町 高根沢町 白河市 富士川町

震度3：富士河口湖町 長野南牧村

（ANNニュース）