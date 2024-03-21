21日午前9時8分ごろ、栃木県、埼玉県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは5.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度5弱を観測したのは、栃木県の下野市、埼玉県の加須市です。

【各地の震度詳細】

■震度5弱

□栃木県

下野市



□埼玉県

加須市

■震度4

□栃木県

宇都宮市 足利市 栃木市

佐野市 鹿沼市 真岡市

益子町 壬生町 野木町



□埼玉県

行田市 羽生市 鴻巣市

久喜市 さいたま大宮区 さいたま見沼区

さいたま浦和区 さいたま南区 さいたま緑区

川口市 春日部市 桶川市

幸手市 白岡市 宮代町

杉戸町



□茨城県

笠間市 土浦市 茨城古河市

石岡市 下妻市 常総市

筑西市 坂東市 桜川市

つくばみらい市 八千代町



□群馬県

館林市 板倉町 群馬明和町

千代田町 大泉町 邑楽町



□千葉県

野田市 鎌ケ谷市

■震度3

□栃木県

小山市 栃木さくら市 上三川町

茂木町 市貝町 芳賀町

高根沢町 日光市 大田原市

矢板市



□埼玉県

熊谷市 本庄市 東松山市

深谷市 滑川町 嵐山町

吉見町 ときがわ町 さいたま西区

さいたま北区 さいたま中央区 さいたま桜区

さいたま岩槻区 川越市 所沢市

狭山市 上尾市 草加市

越谷市 蕨市 戸田市

朝霞市 志木市 和光市

北本市 八潮市 富士見市

三郷市 蓮田市 坂戸市

鶴ヶ島市 吉川市 伊奈町

毛呂山町 越生町 川島町

松伏町 秩父市 長瀞町



□茨城県

水戸市 常陸太田市 ひたちなか市

常陸大宮市 小美玉市 茨城町

大洗町 城里町 東海村

大子町 結城市 龍ケ崎市

取手市 牛久市 つくば市

茨城鹿嶋市 潮来市 守谷市

稲敷市 かすみがうら市 行方市

鉾田市 美浦村 阿見町

五霞町 境町



□群馬県

前橋市 桐生市 伊勢崎市

太田市 渋川市 みどり市

沼田市



□千葉県

千葉中央区 千葉花見川区 千葉若葉区

千葉美浜区 市川市 船橋市

成田市 千葉佐倉市 習志野市

柏市 市原市 流山市

八千代市 我孫子市 浦安市

印西市 白井市 栄町

香取市 芝山町



□福島県

白河市



□東京都

東京千代田区 東京中央区 東京港区

東京新宿区 東京文京区 東京墨田区

東京江東区 東京品川区 東京大田区

東京世田谷区 東京渋谷区 東京中野区

東京杉並区 東京豊島区 東京北区

東京荒川区 東京板橋区 東京練馬区

東京足立区 東京葛飾区 東京江戸川区

八王子市 調布市 町田市

小金井市 小平市 日野市

東村山市 国分寺市 東大和市

瑞穂町 青梅市



□神奈川県

横浜鶴見区 横浜神奈川区 横浜西区

横浜中区 横浜保土ケ谷区 横浜港北区

横浜戸塚区 横浜旭区 横浜緑区

横浜瀬谷区 川崎川崎区 川崎中原区

川崎宮前区 座間市 相模原緑区

厚木市 愛川町



□山梨県

富士川町 富士河口湖町



□長野県

長野南牧村

■震度2

□栃木県

那須烏山市 栃木那珂川町 那須塩原市

塩谷町 那須町



□埼玉県

小川町 鳩山町 東秩父村

埼玉美里町 埼玉神川町 上里町

寄居町 飯能市 入間市

新座市 日高市 ふじみ野市

埼玉三芳町 横瀬町 皆野町

小鹿野町



□茨城県

日立市 高萩市 北茨城市

那珂市 神栖市 河内町

利根町



□群馬県

高崎市 藤岡市 富岡市

安中市 吉岡町 神流町

甘楽町 玉村町 東吾妻町

片品村 群馬昭和村 みなかみ町



□千葉県

千葉稲毛区 千葉緑区 松戸市

四街道市 八街市 富里市

酒々井町 茂原市 東金市

旭市 匝瑳市 山武市

大網白里市 神崎町 多古町

東庄町 九十九里町 横芝光町

一宮町 睦沢町 長生村

白子町 長柄町 長南町

館山市 木更津市 鴨川市

君津市 富津市 袖ケ浦市

南房総市 いすみ市 大多喜町

鋸南町



□福島県

郡山市 須賀川市 田村市

鏡石町 天栄村 西郷村

泉崎村 中島村 矢吹町

棚倉町 矢祭町 玉川村

平田村 浅川町 古殿町

いわき市 南相馬市 楢葉町

大熊町 双葉町 浪江町

下郷町 南会津町



□東京都

東京台東区 東京目黒区 立川市

武蔵野市 三鷹市 東京府中市

昭島市 国立市 福生市

狛江市 清瀬市 東久留米市

武蔵村山市 多摩市 稲城市

羽村市 西東京市 あきる野市

日の出町 檜原村 奥多摩町



□神奈川県

横浜南区 横浜磯子区 横浜金沢区

横浜港南区 横浜栄区 横浜泉区

横浜青葉区 横浜都筑区 川崎幸区

川崎高津区 川崎多摩区 川崎麻生区

横須賀市 平塚市 藤沢市

茅ヶ崎市 三浦市 大和市

海老名市 綾瀬市 寒川町

二宮町 相模原中央区 相模原南区

小田原市 秦野市 伊勢原市

南足柄市 中井町 神奈川大井町

松田町 山北町 湯河原町

清川村



□山梨県

甲府市 山梨市 南アルプス市

山梨北杜市 甲斐市 笛吹市

甲州市 中央市 市川三郷町

昭和町 富士吉田市 都留市

大月市 上野原市 西桂町

忍野村 山中湖村 鳴沢村

小菅村 丹波山村



□長野県

諏訪市 茅野市 佐久市

長野川上村 木曽町



□宮城県

角田市



□静岡県

伊豆の国市 東伊豆町 富士宮市

富士市 御殿場市 小山町

■震度1

□群馬県

榛東村 群馬上野村 下仁田町

中之条町 嬬恋村 草津町

群馬高山村



□千葉県

銚子市 勝浦市



□福島県

福島市 二本松市 福島伊達市

本宮市 国見町 川俣町

大玉村 塙町 鮫川村

石川町 小野町 相馬市

福島広野町 富岡町 川内村

葛尾村 新地町 飯舘村

檜枝岐村 只見町 猪苗代町

福島昭和村 会津美里町



□東京都

伊豆大島町 東京利島村



□神奈川県

鎌倉市 逗子市 葉山町

大磯町 開成町 箱根町



□山梨県

韮崎市 早川町 身延町

山梨南部町 道志村



□長野県

松本市 上田市 小諸市

小海町 南相木村 北相木村

佐久穂町 軽井沢町 御代田町

立科町 下諏訪町 富士見町

原村 筑北村 飯田市

伊那市 駒ヶ根市 辰野町

箕輪町 飯島町 南箕輪村

中川村 宮田村 松川町

長野高森町 阿智村 泰阜村

喬木村 豊丘村 大鹿村

上松町 南木曽町 王滝村

大桑村



□宮城県

岩沼市 蔵王町 大河原町

宮城川崎町 丸森町 亘理町

山元町 登米市 大崎市

宮城美里町 石巻市 東松島市

松島町 利府町



□静岡県

熱海市 伊東市 河津町

松崎町 西伊豆町 函南町

沼津市 三島市 裾野市

静岡清水町 長泉町 静岡駿河区

静岡清水区 藤枝市 川根本町

浜松浜名区 袋井市



□山形県

中山町



□新潟県

長岡市 三条市 加茂市

十日町市 見附市 魚沼市

南魚沼市 出雲崎町 湯沢町

刈羽村



□岐阜県

下呂市 中津川市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。