《か、かわいい...！》コアラのマーチとハローキティがコラボ。絵柄がキュートすぎる

ロッテのコアラのマーチは2024年に40周年を迎えます。そして、2024年に50周年を迎えたハローキティと今回初めてコラボし、「コアラのマーチ<ハローキティのアップルパイ>」を3月19日に発売します。

コラボ絵柄10種とアルファベット26種の合計36種類が登場!

今回の新商品はハローキティの大好物である「ママの作ったアップルパイ」をイメージした味で、絵柄はコアラのマーチくんとハローキティがお互いに真似っこする可愛いデザインに仕上がっています。

商品の絵柄は マーチくんとハローキティがコラボした10種とアルファベット26種の合計36種。内容量は46gで価格はオープン価格ですが、想定小売価格は151円前後です。今回のコラボでしか見られないデザインもあるので、気になる人はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

また、コアラのマーチでは「世界にひとつだけのコアラのマーチが作れる」の企画であるロッテオリジナルコアラのマーチシリーズから、ハローキティとのコラボデザインも登場します。

内容量は10箱1セットで価格は3240円。オンラインショップ限定で2024年3月19日に全3種類が発売されます。送料は880円からで購入数量によって異なります。

※表示価格は全て税込です。

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L646115

(C)L/KMP