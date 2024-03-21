・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝８１．６８ドル（－１．７９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２１６１．０ドル（＋１．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２４９３．３セント（－３．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５４５．００セント（－７．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４３９．００セント（－０．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１２０９．５０セント（＋２４．００セント）
・ＣＲＢ指数
　２８５．５２（－１．３４）

出所：MINKABU PRESS