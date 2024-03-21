Èý¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Î¥³¥Ä¡¢¥×¥í¤¬¶µ¤¨¤Þ¤¹♡2024Ç¯¤Î°ìÂç¥È¥ì¥ó¥É¡ª¹¤È´¤±¥¢¡¼¥ÁÈý¤Îºî¤êÊý
2024Ç¯¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥¢¡¼¥ÁÈý¤È¤Ï¡©
¥¢¡¼¥ÁÈý¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢³ÑÅÙ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿Ä¦¤ê¤Î¿¼¤¤²¤ÊÆ¤ÎÊý¤¬»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¥¢¡¼¥ÁÈý¤òÁÛÁü¤¹¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬ºÇ¶á¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥¢¡¼¥ÁÈý¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿Èý¤Î·Á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Û¤Ü³ÑÅÙ¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë´Ý¤ß¤¬¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥¢¡¼¥ÁÈý¤ÎÉÁ¤Êý¤ò¼«Èý¤Î¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹♡
Èý¥¿¥¤¥×¡Èý¿¬¤Ê¤·¤µ¤ó
Èý¿¬¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ï¼ç¤ËÈý¿¬¤òÉÁ¤Â¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¥¢¡¼¥Á¤À¤«¤é¤ÈÈý¿¬¤ò²¼¤²¤ë¤è¤¦¤ËÉÁ¤¯¤Î¤ÏNG¤Ç¤¹¡ª
³Û¤Ï¤â¤È¤â¤È´Ý¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¸«¤¿¤È¤¤Ë¤«¤Ê¤ê²¼¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èý¿¬¤Ï²¼¤Ë²¼¤²¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²£¤Ë¿¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Èý¥¿¥¤¥×¢ÇöÈý¤µ¤ó
ÇöÈý¤µ¤ó¤Ï¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÌÓ¤¬¾¯¤Ê¤¯°õ¾Ý¤¬Çö¤¤¤Î¤Ç·Á¤ò¤È¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ºÇ½é¤ËÈý¿¬¡¦Èý»³¤Î°ÌÃÖ¤ËÌÜ°õ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤³¤ò¤á¤¬¤±¤ÆÈýÆ¬¤«¤é´Ë¤ä¤«¤Ë·Ò¤²¤ë¤È¡¢¥¢¡¼¥ÁÈý¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥¤¥¯¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ç¤â¼ºÇÔ¤»¤º¤Ë¥¢¡¼¥ÁÈý¤ò´ÊÃ±¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Î¾¥¿¥¤¥×¤Ë¶¦ÄÌ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Èý¿¬¤Ê¤·¤µ¤ó¤âÇöÈý¤µ¤ó¤â¡¢°ìÈ¯¤ÇÉÁ¤³¤¦¤È»×¤¦¤ÈÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ÈýÍÑ¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ½¤Àµ¤·¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥¢¡¼¥ÁÈý¤Ï°ìÀÎÁ°¤ÎÈý¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Á¤¬¤Ê¤À¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Çº£¤Ç¤Ï¥È¥ì¥ó¥É¤Î·Á¤Ç¤¹¡ª
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ª¤µ¤¨¤Æ¡¢¤¼¤Ò¥¢¡¼¥ÁÈý¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡