◆ＴＥＡＭ ＮＯＡＨ興行「ザ・リーヴＰｒｅｓｅｎｔｓ ＬＩＭＩＴ ＢＲＥＡＫ ｅｘ．」（２０日、横浜ラジアントホール）観衆３３０＝超満員

プロレスリング・ノアの潮崎豪が率いる「ＴＥＡＭ ＮＯＡＨ」は２０日、横浜ラジアントホールで「ザ・リーヴＰｒｅｓｅｎｔｓ ＬＩＭＩＴ ＢＲＥＡＫ ｅｘ．」を開催した。

第１試合で“ノアの新星”大和田侑がＤＤＴの瑠希也と団体対抗戦に挑んだ。共に昨年デビューしたルーキー対決は、大和田が９分１７秒、逆エビ固めで勝利した。試合後、大和田は「ＮＯＡＨの生え抜きとして、ＤＤＴの瑠希也選手から勝ったけど、これで満足しないで、もっと上の選手から貪欲に勝ちを狙っていきます。ありがとうございました」とさらに前を見つめていた。

◆３・２０横浜全成績

▼メインイベントタッグマッチ

〇遠藤哲哉、飯野雄貴（２５分３２秒、バーニングスタープレス→片エビ固め）

潮崎豪、夕張源太●

▼タッグマッチ

△秋山準、齋藤彰俊（２０分 時間切れ引き分け）石川修司、綾部蓮△

▼タッグマッチ

藤田和之、〇小峠篤司（１３分５９秒、キルスイッチ→片エビ固め）樋口和貞、ブラックめんそーれ●

▼タッグマッチ

〇モハメド ヨネ、〇Ｈｉ６９（１１分３８秒、ストゥーカスプラッシュ→片エビ固め）菊池悠斗、晴斗希●

▼シングルマッチ

〇大和田侑（９分１７秒、逆エビ固め）瑠希也●