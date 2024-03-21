大和田侑、ＤＤＴの瑠希也との“ルーキー対決”制す…「もっと上の選手から貪欲に勝ちを狙っていきます。」…３・２０横浜ラジアント全成績
◆ＴＥＡＭ ＮＯＡＨ興行「ザ・リーヴＰｒｅｓｅｎｔｓ ＬＩＭＩＴ ＢＲＥＡＫ ｅｘ．」（２０日、横浜ラジアントホール）観衆３３０＝超満員
プロレスリング・ノアの潮崎豪が率いる「ＴＥＡＭ ＮＯＡＨ」は２０日、横浜ラジアントホールで「ザ・リーヴＰｒｅｓｅｎｔｓ ＬＩＭＩＴ ＢＲＥＡＫ ｅｘ．」を開催した。
第１試合で“ノアの新星”大和田侑がＤＤＴの瑠希也と団体対抗戦に挑んだ。共に昨年デビューしたルーキー対決は、大和田が９分１７秒、逆エビ固めで勝利した。試合後、大和田は「ＮＯＡＨの生え抜きとして、ＤＤＴの瑠希也選手から勝ったけど、これで満足しないで、もっと上の選手から貪欲に勝ちを狙っていきます。ありがとうございました」とさらに前を見つめていた。
◆３・２０横浜全成績
▼メインイベントタッグマッチ
〇遠藤哲哉、飯野雄貴（２５分３２秒、バーニングスタープレス→片エビ固め）
潮崎豪、夕張源太●
▼タッグマッチ
△秋山準、齋藤彰俊（２０分 時間切れ引き分け）石川修司、綾部蓮△
▼タッグマッチ
藤田和之、〇小峠篤司（１３分５９秒、キルスイッチ→片エビ固め）樋口和貞、ブラックめんそーれ●
▼タッグマッチ
〇モハメド ヨネ、〇Ｈｉ６９（１１分３８秒、ストゥーカスプラッシュ→片エビ固め）菊池悠斗、晴斗希●
▼シングルマッチ
〇大和田侑（９分１７秒、逆エビ固め）瑠希也●