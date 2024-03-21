大和田侑（写真右。写真提供・プロレスリング・ノア）

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◆ＴＥＡＭ　ＮＯＡＨ興行「ザ・リーヴＰｒｅｓｅｎｔｓ　ＬＩＭＩＴ　ＢＲＥＡＫ　ｅｘ．」（２０日、横浜ラジアントホール）観衆３３０＝超満員

　プロレスリング・ノアの潮崎豪が率いる「ＴＥＡＭ　ＮＯＡＨ」は２０日、横浜ラジアントホールで「ザ・リーヴＰｒｅｓｅｎｔｓ　ＬＩＭＩＴ　ＢＲＥＡＫ　ｅｘ．」を開催した。

　第１試合で“ノアの新星”大和田侑がＤＤＴの瑠希也と団体対抗戦に挑んだ。共に昨年デビューしたルーキー対決は、大和田が９分１７秒、逆エビ固めで勝利した。試合後、大和田は「ＮＯＡＨの生え抜きとして、ＤＤＴの瑠希也選手から勝ったけど、これで満足しないで、もっと上の選手から貪欲に勝ちを狙っていきます。ありがとうございました」とさらに前を見つめていた。

　◆３・２０横浜全成績

　▼メインイベントタッグマッチ

〇遠藤哲哉、飯野雄貴（２５分３２秒、バーニングスタープレス→片エビ固め）

潮崎豪、夕張源太●

　▼タッグマッチ

△秋山準、齋藤彰俊（２０分　時間切れ引き分け）石川修司、綾部蓮△

　▼タッグマッチ

藤田和之、〇小峠篤司（１３分５９秒、キルスイッチ→片エビ固め）樋口和貞、ブラックめんそーれ●

　▼タッグマッチ

〇モハメド　ヨネ、〇Ｈｉ６９（１１分３８秒、ストゥーカスプラッシュ→片エビ固め）菊池悠斗、晴斗希●

　▼シングルマッチ

〇大和田侑（９分１７秒、逆エビ固め）瑠希也●