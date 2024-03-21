本日の予定【経済指標】
【日本】
通関ベース貿易収支（2月）08:50
予想 -3823.0億円 前回 -17603.0億円（-17583.0億円から修正）（通関ベース貿易収支)
予想 -9183.0億円 前回 2353.0億円（通関ベース貿易収支（季調済）)
【豪州】
雇用統計（2月）09:30
予想 3.9万人 前回 0.05万人（雇用者数)
予想 4.0% 前回 4.1%（失業率)
予想 N/A 前回 1.11万人（正規雇用者数)
予想 N/A 前回 -1.06万人（非常勤雇用者数)
【英国】
公共部門ネット負債（2月）16:00
予想 50.0億ポンド 前回 -176.0億ポンド（公共部門ネット負債)
製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）18:30
予想 47.8 前回 47.5（製造業PMI（購買担当者指数）)
サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）18:30
予想 53.9 前回 53.8（サービス業PMI（購買担当者指数）)
英中銀政策金利（3月）21:00
予想 5.25% 前回 5.25%（英中銀政策金利)
【香港】
経常収支（2023年 第4四半期）17:30
予想 N/A 前回 1085.0億香港ドル（1035.5億香港ドルから修正）（国際収支－経常収支)
予想 N/A 前回 161.0億香港ドル（国際収支－総額)
消費者物価指数（2月）17:30
予想 2.3% 前回 1.7%（前年比)
【スイス】
中銀政策金利（2024年 第1四半期）17:30
予想 1.75% 前回 1.75%（スイス中銀政策金利)
【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（3月）17:30
予想 43.0 前回 42.5（製造業PMI（購買担当者指数）)
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（3月）17:30
予想 48.7 前回 48.3（非製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（3月）18:00
予想 46.9 前回 46.5（ユーロ圏製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（3月）18:00
予想 50.4 前回 50.2（ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏経常収支（1月）18:00
予想 N/A 前回 319.0億ユーロ（季調済)
【トルコ】
中銀政策金利（3月）20:00
予想 45.0% 前回 45.0%（トルコ中銀政策金利)
【米国】
経常収支（2023年 第4四半期）21:30
予想 -2100.0億ドル 前回 -2003.0億ドル（経常収支)
フィラデルフィア連銀景況指数（3月）21:30
予想 -2.5 前回 5.2（フィラデルフィア連銀景況指数)
新規失業保険申請件数（03/10 - 03/16）21:30
予想 21.4万件 前回 20.9万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（03/03 - 03/09）
予想 182.3万件 前回 181.1万件（継続受給者数)
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）22:45
予想 51.8 前回 52.2（製造業PMI・速報値)
予想 52.1 前回 52.3（非製造業PMI・速報値)
予想 52.2 前回 52.5（コンポジットPMI・速報値)
景気先行指数（2月）23:00
予想 -0.3% 前回 -0.4%（前月比)
中古住宅販売件数（2月）23:00
予想 395.0万件 前回 400.0万件（中古住宅販売件数)
予想 -1.5% 前回 3.1%（中古住宅販売件数・前月比)
【NZ】
貿易収支（2月）22日06:45
予想 N/A 前回 -9.76億NZドル（貿易収支)
※予定は変更することがあります
通関ベース貿易収支（2月）08:50
予想 -3823.0億円 前回 -17603.0億円（-17583.0億円から修正）（通関ベース貿易収支)
予想 -9183.0億円 前回 2353.0億円（通関ベース貿易収支（季調済）)
【豪州】
雇用統計（2月）09:30
予想 3.9万人 前回 0.05万人（雇用者数)
予想 4.0% 前回 4.1%（失業率)
予想 N/A 前回 1.11万人（正規雇用者数)
予想 N/A 前回 -1.06万人（非常勤雇用者数)
【英国】
公共部門ネット負債（2月）16:00
予想 50.0億ポンド 前回 -176.0億ポンド（公共部門ネット負債)
製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）18:30
予想 47.8 前回 47.5（製造業PMI（購買担当者指数）)
サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）18:30
予想 53.9 前回 53.8（サービス業PMI（購買担当者指数）)
英中銀政策金利（3月）21:00
予想 5.25% 前回 5.25%（英中銀政策金利)
【香港】
経常収支（2023年 第4四半期）17:30
予想 N/A 前回 1085.0億香港ドル（1035.5億香港ドルから修正）（国際収支－経常収支)
予想 N/A 前回 161.0億香港ドル（国際収支－総額)
消費者物価指数（2月）17:30
予想 2.3% 前回 1.7%（前年比)
【スイス】
中銀政策金利（2024年 第1四半期）17:30
予想 1.75% 前回 1.75%（スイス中銀政策金利)
【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（3月）17:30
予想 43.0 前回 42.5（製造業PMI（購買担当者指数）)
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（3月）17:30
予想 48.7 前回 48.3（非製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（3月）18:00
予想 46.9 前回 46.5（ユーロ圏製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（3月）18:00
予想 50.4 前回 50.2（ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏経常収支（1月）18:00
予想 N/A 前回 319.0億ユーロ（季調済)
【トルコ】
中銀政策金利（3月）20:00
予想 45.0% 前回 45.0%（トルコ中銀政策金利)
【米国】
経常収支（2023年 第4四半期）21:30
予想 -2100.0億ドル 前回 -2003.0億ドル（経常収支)
フィラデルフィア連銀景況指数（3月）21:30
予想 -2.5 前回 5.2（フィラデルフィア連銀景況指数)
新規失業保険申請件数（03/10 - 03/16）21:30
予想 21.4万件 前回 20.9万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（03/03 - 03/09）
予想 182.3万件 前回 181.1万件（継続受給者数)
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）22:45
予想 51.8 前回 52.2（製造業PMI・速報値)
予想 52.1 前回 52.3（非製造業PMI・速報値)
予想 52.2 前回 52.5（コンポジットPMI・速報値)
景気先行指数（2月）23:00
予想 -0.3% 前回 -0.4%（前月比)
中古住宅販売件数（2月）23:00
予想 395.0万件 前回 400.0万件（中古住宅販売件数)
予想 -1.5% 前回 3.1%（中古住宅販売件数・前月比)
【NZ】
貿易収支（2月）22日06:45
予想 N/A 前回 -9.76億NZドル（貿易収支)
※予定は変更することがあります