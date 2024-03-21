【日本】

通関ベース貿易収支（2月）08:50

予想 -3823.0億円 前回 -17603.0億円（-17583.0億円から修正）（通関ベース貿易収支)

予想 -9183.0億円 前回 2353.0億円（通関ベース貿易収支（季調済）)



【豪州】

雇用統計（2月）09:30

予想 3.9万人 前回 0.05万人（雇用者数)

予想 4.0% 前回 4.1%（失業率)

予想 N/A 前回 1.11万人（正規雇用者数)

予想 N/A 前回 -1.06万人（非常勤雇用者数)



【英国】

公共部門ネット負債（2月）16:00

予想 50.0億ポンド 前回 -176.0億ポンド（公共部門ネット負債)



製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）18:30

予想 47.8 前回 47.5（製造業PMI（購買担当者指数）)



サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）18:30

予想 53.9 前回 53.8（サービス業PMI（購買担当者指数）)



英中銀政策金利（3月）21:00

予想 5.25% 前回 5.25%（英中銀政策金利)



【香港】

経常収支（2023年 第4四半期）17:30

予想 N/A 前回 1085.0億香港ドル（1035.5億香港ドルから修正）（国際収支－経常収支)

予想 N/A 前回 161.0億香港ドル（国際収支－総額)



消費者物価指数（2月）17:30

予想 2.3% 前回 1.7%（前年比)



【スイス】

中銀政策金利（2024年 第1四半期）17:30

予想 1.75% 前回 1.75%（スイス中銀政策金利)



【ユーロ圏】

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（3月）17:30

予想 43.0 前回 42.5（製造業PMI（購買担当者指数）)



ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（3月）17:30

予想 48.7 前回 48.3（非製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（3月）18:00

予想 46.9 前回 46.5（ユーロ圏製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（3月）18:00

予想 50.4 前回 50.2（ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏経常収支（1月）18:00

予想 N/A 前回 319.0億ユーロ（季調済)



【トルコ】

中銀政策金利（3月）20:00

予想 45.0% 前回 45.0%（トルコ中銀政策金利)



【米国】

経常収支（2023年 第4四半期）21:30

予想 -2100.0億ドル 前回 -2003.0億ドル（経常収支)



フィラデルフィア連銀景況指数（3月）21:30

予想 -2.5 前回 5.2（フィラデルフィア連銀景況指数)



新規失業保険申請件数（03/10 - 03/16）21:30

予想 21.4万件 前回 20.9万件（新規失業保険申請件数)

新規失業保険申請件数（03/03 - 03/09）

予想 182.3万件 前回 181.1万件（継続受給者数)



PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）22:45

予想 51.8 前回 52.2（製造業PMI・速報値)

予想 52.1 前回 52.3（非製造業PMI・速報値)

予想 52.2 前回 52.5（コンポジットPMI・速報値)



景気先行指数（2月）23:00

予想 -0.3% 前回 -0.4%（前月比)



中古住宅販売件数（2月）23:00

予想 395.0万件 前回 400.0万件（中古住宅販売件数)

予想 -1.5% 前回 3.1%（中古住宅販売件数・前月比)



【NZ】

貿易収支（2月）22日06:45

予想 N/A 前回 -9.76億NZドル（貿易収支)



※予定は変更することがあります

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