【日本】
通関ベース貿易収支（2月）08:50
予想　-3823.0億円　前回　-17603.0億円（-17583.0億円から修正）（通関ベース貿易収支)
予想　-9183.0億円　前回　2353.0億円（通関ベース貿易収支（季調済）)

【豪州】
雇用統計（2月）09:30
予想　3.9万人　前回　0.05万人（雇用者数)　
予想　4.0%　前回　4.1%（失業率)
予想　N/A　前回　1.11万人（正規雇用者数)
予想　N/A　前回　-1.06万人（非常勤雇用者数)

【英国】
公共部門ネット負債（2月）16:00
予想　50.0億ポンド　前回　-176.0億ポンド（公共部門ネット負債)

製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）18:30
予想　47.8　前回　47.5（製造業PMI（購買担当者指数）)

サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）18:30
予想　53.9　前回　53.8（サービス業PMI（購買担当者指数）)

英中銀政策金利（3月）21:00
予想　5.25%　前回　5.25%（英中銀政策金利)

【香港】
経常収支（2023年 第4四半期）17:30
予想　N/A　前回　1085.0億香港ドル（1035.5億香港ドルから修正）（国際収支－経常収支)　
予想　N/A　前回　161.0億香港ドル（国際収支－総額)

消費者物価指数（2月）17:30
予想　2.3%　前回　1.7%（前年比)

【スイス】
中銀政策金利（2024年 第1四半期）17:30
予想　1.75%　前回　1.75%（スイス中銀政策金利)

【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（3月）17:30
予想　43.0　前回　42.5（製造業PMI（購買担当者指数）)

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（3月）17:30
予想　48.7　前回　48.3（非製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（3月）18:00
予想　46.9　前回　46.5（ユーロ圏製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（3月）18:00
予想　50.4　前回　50.2（ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏経常収支（1月）18:00
予想　N/A　前回　319.0億ユーロ（季調済)

【トルコ】
中銀政策金利（3月）20:00
予想　45.0%　前回　45.0%（トルコ中銀政策金利)

【米国】
経常収支（2023年 第4四半期）21:30
予想　-2100.0億ドル　前回　-2003.0億ドル（経常収支)

フィラデルフィア連銀景況指数（3月）21:30
予想　-2.5　前回　5.2（フィラデルフィア連銀景況指数)

新規失業保険申請件数（03/10 - 03/16）21:30
予想　21.4万件　前回　20.9万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（03/03 - 03/09）
予想　182.3万件　前回　181.1万件（継続受給者数)

PMI（購買担当者景気指数・速報値）（3月）22:45
予想　51.8　前回　52.2（製造業PMI・速報値)
予想　52.1　前回　52.3（非製造業PMI・速報値)　
予想　52.2　前回　52.5（コンポジットPMI・速報値)

景気先行指数（2月）23:00　
予想　-0.3%　前回　-0.4%（前月比)

中古住宅販売件数（2月）23:00
予想　395.0万件　前回　400.0万件（中古住宅販売件数)
予想　-1.5%　前回　3.1%（中古住宅販売件数・前月比)

【NZ】
貿易収支（2月）22日06:45
予想　N/A　前回　-9.76億NZドル（貿易収支)

※予定は変更することがあります