日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名　　　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
日立製作所　　13356（+286　+2.19%）
ホンダ　　　　1869（+5　+0.27%）
オリックス　　3407（+53　+1.58%）
クボタ　　　　2343（+33　+1.43%）
パナソニック　1460（+11.5　+0.79%）
みずほＦＧ　　3002（+50.5　+1.71%）
野村ＨＤ　　　966（+12　+1.26%）
トヨタ自動車　3732（+57　+1.55%）

（注）円換算終値はADR終値×ADRレシオ×ドル円（NYクローズ）で算出