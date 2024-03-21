日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）

日立製作所 13356（+286 +2.19%）

ホンダ 1869（+5 +0.27%）

オリックス 3407（+53 +1.58%）

クボタ 2343（+33 +1.43%）

パナソニック 1460（+11.5 +0.79%）

みずほＦＧ 3002（+50.5 +1.71%）

野村ＨＤ 966（+12 +1.26%）

トヨタ自動車 3732（+57 +1.55%）



（注）円換算終値はADR終値×ADRレシオ×ドル円（NYクローズ）で算出

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