日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
日立製作所 13356（+286 +2.19%）
ホンダ 1869（+5 +0.27%）
オリックス 3407（+53 +1.58%）
クボタ 2343（+33 +1.43%）
パナソニック 1460（+11.5 +0.79%）
みずほＦＧ 3002（+50.5 +1.71%）
野村ＨＤ 966（+12 +1.26%）
トヨタ自動車 3732（+57 +1.55%）
（注）円換算終値はADR終値×ADRレシオ×ドル円（NYクローズ）で算出
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
日立製作所 13356（+286 +2.19%）
ホンダ 1869（+5 +0.27%）
オリックス 3407（+53 +1.58%）
クボタ 2343（+33 +1.43%）
パナソニック 1460（+11.5 +0.79%）
みずほＦＧ 3002（+50.5 +1.71%）
野村ＨＤ 966（+12 +1.26%）
トヨタ自動車 3732（+57 +1.55%）
（注）円換算終値はADR終値×ADRレシオ×ドル円（NYクローズ）で算出