２１日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・貿易統計

０９：３０ 豪・新規雇用者数

０９：３０ 豪・失業率

１６：４５ 仏・企業景況感指数

１７：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：１５ 仏・非製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 独・非製造業購買担当者景気指数（速報値）

１８：００ ユーロ・経常収支

１８：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１８：００ ユーロ・非製造業購買担当者景気指数（速報値）

１８：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１８：３０ 英・非製造業購買担当者景気指数（速報値）

２１：００ 英・英中央銀行金融政策委員会が結果と議事要旨発表

２１：３０ 米・四半期経常収支

２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）

２２：４５ 米・非製造業購買担当者景気指数（速報値）

２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）

２３：００ 米・景気先行指標総合指数

２３：００ 米・中古住宅販売件数

※南アフリカ市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：ツルハＨＤ<3391>

※東証グロース上場：トライアルホールディングス<141A>，ＳＴＧ<5858>



出所：MINKABU PRESS