「iPhone 14」がトップ独走 2・３位も変わらず 今売れてるスマートフォンTOP10 2024/3/21
「BCNランキング」2024年3月11日から17日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 Pixel 7a（Google）
4位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
5位 Pixel 8（Google）
6位 Xperia 10 IV（ソニー）
7位 arrows We（FCNT）
8位 iPhone SE(3rd)（アップル）
9位 iPhone 15 Pro（アップル）
10位 AQUOS sense8（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 14（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 Pixel 7a（Google）
4位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
5位 Pixel 8（Google）
6位 Xperia 10 IV（ソニー）
7位 arrows We（FCNT）
8位 iPhone SE(3rd)（アップル）
9位 iPhone 15 Pro（アップル）
10位 AQUOS sense8（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。