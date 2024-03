SUPER★DRAGON

9人組進化系ミクスチャーユニットのSUPER★DRAGONが、20日京セラドーム大阪で開催された『KANSAI COLLECTION 2024 SPRING & SUMMER』に出演。メジャーデビュー曲「New Rise」など3曲を披露した。

LIVE STAGEに登場したSUPER★DRAGONは、3月6日にリリースされたメジャーデビューシングル表題曲の「New Rise」でライブをスタート。力強さを感じさせる歌と踊りに加え、ステージからは特効の火花が噴き上がり、9人のパフォーマンスを後押し。

「最高の夜にする準備はできていますか?」とオーディエンスに投げかけ、メジャーデビューシングルに収録されている「Gotta Keep It Going On」へ。メリハリのあるステージングでオーディエンスを引き込んでいく。

ラストはテンションのギアをさらに1段上げ、「Tap tap tap!」を披露。鮮烈なダンスと歌で、その存在を強烈にアピールした。2024年を「スパドライヤー」にと決意している彼らの魅力が凝縮されていたステージだった。

SUPER★DRAGONは、2015年9月27日結成された、スターダストプロモーションが手掛ける、9人組進化系ミクスチャーユニット。ラップやダンス、メンバーによるヒューマンビートボックスまで融合させた、ミクスチャースタイルな楽曲に、目まぐるしく変わる9人のフォーメーションダンス、そしてキャッチーで一緒に踊りたくなる振り付けが魅力のユニット。

■セットリスト01.New Rise02.Gotta Keep It Going On03.Tap tap tap!