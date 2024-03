「話す」ことに慣れたアメリカ人学生に「聴く」を教える――スタンフォード「いのちの授業」

全米を代表するエリート大学の学生たちが、死を身近に感じるレッスンを受けることで、自らも語り、そして変容し成長していく。実際の感動の授業を再現。

著者はスタンフォード大学でマインドフルネスやEQでグローバルスキルや多様性を高める専門家として知られる。そんな著者の『スタンフォード大学 いのちと死の授業』から、すべての年代の人々へ向けて「よりよい生き方」へのガイドとなり得る章をご紹介します。

最初の授業にて

「私は死につつあります」

そう言って少し黙ったあと、私はこう続けます。

「そして、皆さんもそうです」

それから意味ありげな間をおいて言います。

「それから、私は生きています」

「そして、皆さんも同じく生きています」

言葉と言葉の間の短い沈黙が、学生たちに沈黙はあってよいものだと――それは空ではなく、大きな意味を持つものだと知らしめます。

「私たちは今ここに集まり、この機会を自分たちの好きなようにできるという不思議な状況にあります。私はここにビギナーズマインド(初心)の精神で来ました。これは新鮮で新しいという思い、無限の可能性を持つ思いです」

「それを日本語では、「一期一会」と言います――1回の瞬間、1回の集まりということです。これが人生で一度きりの機会だからです。もう二度と起こりません。だから私は、宝物かのように、この瞬間に参加しています」

こうやって最初の授業は始まります。当然、学生たちは困惑します。授業の展開として予期していたものが崩れ去って、混乱しています。普通の授業はこんなふうに始まりません。

どう感じていますかと私が尋ねると、彼らは笑って次のようなことを言ってくれます。

「ちょっと驚きましたけど、テーマへと導入して実感させるのにすごくいい方法だと、すぐ気がつきました」

「最初は落ち着きませんでしたが、その後、とても落ち着きました」

「教室に着いたときは気もそぞろで緊張していましたが、今は心がここに向いていて、次に何が始まるかを知りたいと思っています」

意外な始め方をすると、学生たちの注意を今この瞬間に向けさせることができます。時には、着物を着て、しばらく口を開かず黙って座ってみせるときもあります。それから日本語だけで話したりすることもあります。彼らを驚かせ、また喜ばせようと、授業アシスタントと準備したミニドラマを始めることもあります。学生は不確実さによる方向喪失のジレンマとコントロール感の喪失に直面するのです。これが自分の弱さ、感情をさらけだすことにつながり、新しい経験に心を開かせることになります。

この授業のテーマは「いのちと死」です。授業のはじめに、私はいきなり死につつあると学生たちに知らせることで、ただの抽象概念ではなく、具体的現実として、彼らの意識をテーマに向かわせることができます。私たちみんなが死に向かう途中にあることは事実です。また、私たちみんなが生きているのも確かです。私たちは死につつあり、生きています――それが人間のありようなのです。

自分が何者で、なぜここにいるのか

学生たちに私が何者で、なぜここにいるのかを知ってもらいたいと言って、簡単な説明を始めます。私は人生がますます長くなるなか、自分が学んでいることを分かち合うことに意味を見出す者としてここに来ています。私はハートフルネスと呼んでいる生き方に取り組んでいますが、それはマインドフルネスに基づくもので、各個人のウェルビーイングを超えて他者への慈しみや奉仕に向かうものです。

学生を迎え入れる教室は、キャンパスの中心にあるハーモニーハウスと呼ばれる古い家の、暖かく居心地の良い居間です。授業をここで行うのがふさわしいのは、私たちは自分自身、他者、世界と調和することへと努力を向けることになるからです。ここはInstitute for diversity in the Artsの拠点となっており、アートは私たちの学びに不可欠なものとなりますが、それは特にサイエンスやテクノロジーが優先されるスタンフォードでは一層重要なのです。

私はアインシュタインを引用します。

「私たちが手にすることのできるもっとも美しい経験は、神秘的なものです。それは真のアートと真のサイエンスのゆりかごに立つ、根源的な感情です」

学生たちはさまざまな専攻からやってきます。私たちが行う学習は、科学的でもあり、芸術的でもあります。ここでは多様な形態の知を重んじると同時に、完全に知ることのできない神秘(ミステリー)にも敬意を払います。学生たちに対しては、授業が用いる方法や内容は科学的探究に基づいたものであること、またエビデンスに基づく論文が紹介されることを保証しますが、一方で授業ではアートを通した実践にもたくさん取り組みます。

アインシュタインはこうも言っています。

「情報は知識ではありません。唯一の知の源は経験です。知を得るには経験が必要なのです。純粋な論理的思考では、経験的世界(empirical world)の知識は得られません。あらゆる現実についての知は、経験に始まり、経験に終わるのです」

私は学生たちに自分を「sensei」と呼んでほしいと伝え、この言葉が教師や医師や何かの巨匠たちを呼ぶのに使われていることを説明します。その意味は「先生」という漢字に表れています。「先」とは前のことで「生」は生きるということ、つまり、単に先を生きる者という意味です。それは人生を経験してさらにその道を歩みつつある年長者への敬意の表現なのです。

しかし私は、自分のことを「sensei」と呼んでもらいはしますが、学生たちが出会う誰もが、彼ら自身も含めて先生であることを認識してほしいことを、彼らに伝えます。出会うどんな人からも何かを学ぶ可能性がありますし、一人ひとりが敬意に値し、その人にしかない知を持っています。このように知を共有していけば知は無限、拡張可能で、あらゆる人がそれを持ち、また共有することができます。ここでは共有することで、各部分を合計したよりも大きなものが生まれるのです。

私にとって、教えることと学ぶことは一緒に起こります。教えながら学び、学びながら教えているのです。自分をさらけ出すことは、他人や、学び、世の中で起きていることからの影響にオープンになることです。

学生に心を開くよう求めるためには、教師である私自身がオープンになり何かから影響を受けることによって、これまでとは違った考え方ができるようになることを示す必要があります。私の教師の役目としての責任と説明義務を果たしながら、同時に学生たちにとり自分自身をさらけ出す人としてのモデルになりたいと思っています。自分が学ぶ必要のあることを教え、自分の教えることを日常生活において具体化していきたいと思っているのです。

教室を学生たちが心から話すことができる場所になるよう、私が導きたいと思っています。私は合理的で論理的、分析的で批判的な対話の重要性を認めていますが、この教室ではそれとは違う種類の学びにも取り組みます――つまり、感情的で、具体的で、経験的なものです。教室を、論を述べたり、討論したり、あるいは話すための言葉で埋めるつもりはありません。本物の話し合いによってコミュニティが作られるのです。

私は学生に、言葉が出てくるまでの沈黙に対して我慢強くなるように、言葉の間や途中の沈黙に対して忍耐強くなるようにと伝えます。また、松尾芭蕉のことを話したり、「間」という漢字を見せたりします。間にある空間。太陽が差し込む門。光が入ってくる場所です。

偉大な俳人、松尾芭蕉はこう問いかけました。

「言い仰せて何かある」

13世紀ペルシアの詩人ジャラール・ウッディーン・ルーミー(ペルシア語文学史上最大の神秘主義詩人。イスラーム神学の重要人物でもある)はこう書いています。

「私の中の神が言葉を発したことはない」

「話す」より「聴く」ことに集中する

学生たちには、深い経験を言葉で表そうとしても結局は無意味なのかもしれない、しかし言葉にしようとし続けることは必要である、というジレンマについて、よく考えてもらいます。

アメリカ人学生はふだん、聴くよりも、話すことで褒賞を与えられています。そのため、議論したり、批判したり、弱点を見つけるのに十分な程度しか聞こうとしません。他の人より先に飛び込めるよう、話し手が一呼吸つく瞬間に耳を傾けます。私は「間」という言葉を、言葉や音符などの間にある空間のことだと教えます。「間」は音のない空間で、まばゆい光が入り込んだり出てきたりする、豊かな空っぽな状態なのです。

この教室では話す必要はないと伝えると、何人かは明らかにホッとした様子を見せます。それが教員から言われた一番驚くことのひとつだと、後から言ってくる学生もいます。ですが、これは彼らにとっての新しい経験なので、不安になる学生もいます。

また、「皆さんはよく話を聞き、そこに意識を注がなくてはいけません」と私が言うと、学生全員が頷きます。それは彼らが他の人たちに贈ることができるギフトです。この教室は思いやりのある傾聴の場所なのです。

私は「聴く」という漢字に、耳を傾けることの真の意味が表されていることを示します。まず耳があり、目もあります。コミュニケーションのかなりの部分が言語以外で伝えられるものなので、聴くことにおいては耳だけでなく、他の五感を使わねばなりません。「聴く」という漢字に口はありません。話したいという欲求のせいで、私たちの聴く能力が妨げられていることが多いからでしょう。

適切な質問をするべきときはありますが、相手の話がきちんとなされるように途中でさえぎるのは止めるべきです。「聴く」の中の「心」は、心を使って聴くことを伝えています。これが共感の基本で、相手の感じていることを聞くのです。そして、思いやりの基本で、相手の苦しみを和らげようと心を動かすのです。

