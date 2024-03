TRFのDJ KOO(62)が、20日までにインスタグラムを更新。TRF30周年を記念してリリースされた「TRF 30thAnniversary“past and future”Premium Edition」と新曲「TRy the Future」発売を告知した。

DJ KOOは「本日3/20『TRF30th Anniversary“past and future”Premium Edition』&New Digital Single『TRy the Future』リリースです!!」と告知し、「TRF 30thAnniversary“past and future”Premium Edition」を手にした自身のショットを投稿。同作品はTRF30周年を記念してリリースされ、CD3枚、ブルーレイ3枚、さらにブックレットやTシャツも封入された豪華なアルバムとなっている。

さらにDJ KOOは「30周年の感謝をこめて!!」と感謝を述べ「そして皆さんの未来にTRFが一緒に居れたら最高DO DANCE!!よろしくお願いいたします!!」と未来を思った。