¡Ú¥»¥ó¥Ð¥Ä¡Û»³Íü³Ø±¡¥Ê¥¤¥ó¤Î·ëÂ«¤òÀ¸¤àà¥â¥Î¥Þ¥ÍÂç²ñá¡¡¥¨¡¼¥¹¡¦ÄÅÅç¤Î»ý¤Á¥Í¥¿¤È¤Ï¡©
¡¡Âè£¹£¶²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤ÎÂè£³ÆüÂè£²»î¹ç¤ÇÁ°²óÍ¥¾¡¹»¤Î»³Íü³Ø±¡¤¬µþÅÔ³°ÂçÀ¾¤Ë£·¡½£±¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¤¿¡£
¡¡»³Íü³Ø±¡¤ÏÀèÈ¯¤·¤¿£²Ç¯À¸º¸ÏÓ¡¦ÄÅÅç¤¬Ìµ»Íµå¤Ç£¶²ó£´°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡££·²ó¤«¤éµß±ç¤·¤¿¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¡¦ºùÅÄ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¡¢ÂÇÀþ¤âÃæÈ×°Ê¹ß¤ËÇúÈ¯¤·¤ÆµþÅÔ³°ÂçÀ¾¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤Î£±¤Ä¤¬Á´°÷¤ÇÍ¥¾¡´ú¤òÊÖ¤¹¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç£±¤Ä¾¡¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡½éÀï¤ò´í¤Ê¤²¤Ê¤¯¥â¥Î¤Ë¤·¤¿»³Íü³Ø±¡¥Ê¥¤¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬à¥â¥Î¥Þ¥ÍÂç²ñá¤À¡£¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ï¿©»ö¤Î»þ´Ö¤ËÀèÇÚ¸åÇÚ´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢àÌµÎé¹Öá¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î¥Þ¥Í¤ò¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç·ëÂ«ÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿ºùÅÄ¤Ï¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ü¥¤¥¹¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¤¢¤ë¥Ê¥¤¥ó¤Ï¡ÖÄÅÅç¤¬¤¹¤ëºùÅÄÀèÇÚ¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤¬ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃÄ§Åª¤ÊÀ¼¤äÅê¤²Êý¤Î¥Þ¥Í¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ºùÅÄ¤â¡Ö¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ï¡Ø¤¦¤¶¤¤¤Ê¡Á¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸åÇÚ¤«¤é¥â¥Î¥Þ¥Í¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦ÊÌ¤Î¥Ê¥¤¥ó¤â¡Ö¡ØÀ¸°Õµ¤¤À¤Ê¡Á¡Ù¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ä¤«¤ó¤ä¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤ª¸ß¤¤¤ò¤è¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥×¥é¥¹¸ú²Ì¤òÎÏÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡¼¡Àï¤ÏÌ¾¾¡¦ÌçÇÏ´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÁÏ»Ö³Ø±à¡Ê²¬»³¡Ë¤ÈÂè£·ÆüÂè£²»î¹ç¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤¬¡¢»³Íü³Ø±¡¤ÏºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤òÉð´ï¤ËÆñÅ¨¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£