7人組グループ・Travis Japanが20日、京セラドーム大阪で開催された『KANSAI COLLECTION 2024 SPRING & SUMMER』(関コレ)にサプライズ出演した。この日の出番は知らされておらず、シークレット・アーティストとして、Travis Japanがアナウンスされると、場内がどよめいた。宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗がそろうと、ファンは驚きを隠せず。

出番前には、ステージ裏で囲み取材を行い、この日に向けて極秘で準備を進めてきたことを明かした。アリーナツアー『Travis Japan Concert Tour 2024 "Road to Authenticity"』を開催中。リーダーの宮近は「ツアーで経験したものを凝縮して、 今のザ・Travis Japanっていうステージができるんじゃないかな」と自信を示すと、川島は「今回はスペシャルバージョンで、とある曲でランウェイを使った新たなパフォーマンスも作ったので、見どころじゃないかな」と予告。その言葉通り、ステージではランウェイまでいっぱいに使って、歌い踊う圧巻プログラムを披露した。同イベントは、「大阪から世界へ発信する関西の文化イベント」をテーマに2010年に誕生。今回もモデル、アーティスト、俳優、インフルエンサーらが一堂に会し、春・夏向けの最新ファッションを次々と披露した。■セットリスト1)Overture2)LEVEL UP3)Love Tag4)DRIVIN' ME CRAZY5)Still on a journey6)JUST DANCE!7)Okie Dokie!8)T.G.I. Friday Night -Japanese ver.-