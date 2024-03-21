²½ÀÐÇ³ÎÁ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â½ÅÍ×¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÏÅê»ñ²ÈºÇÂç¤ÎÅ¨¤À¡ª
ÊÆ¹ñ»Ô¾ìË½Íî¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¾å¾º¤ÏÉÔ²ÄÈò¤«¡©
¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤«¤é¤Î¼ê»æ2024Ç¯¤ÎÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë2·î29Æü¸ø³«¡Ö¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤«¤é¤Î¼ê»æ2024Ç¯¡ÁÊÆ¹ñ»Ô¾ìË½Íî¤ÏÉÔ²ÄÈò¤«¡©¡¡¤À¤«¤éÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¡×¤Ç¿¨¤ì¤¿¡£
3·î1Æü¸ø³«¡ÖÆüÊÆ¤È¤â¤Ë³ô²Á»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¡¢¤Ç¤âÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÊý¤¬½ÅÍ×¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤¬ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤äÆüËÜ»Ô¾ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀ¤³¦»Ô¾ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤¤Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¼ê»æ¤Ë¤Ï¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â½ÅÍ×¤ÊÆâÍÆ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¤è¤ê¿¼¤¯ÆÉ¤ß²ò¤¯¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤Î¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤«¤é¤Î¼ê»æ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤À¡£
º£²ó¤Ï¡¢¿§¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Î¡Ö¿¿°Õ¡×¤ËÆ§¤ß¹þ¤ß¤¿¤¤¡£
²½ÀÐÇ³ÎÁ¤âÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤À
¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ï¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¡×¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð»±²¼¤Î¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡¦¥¨¥Ê¥¸¡¼¡ÊBHE¡Ë¤Ï¡¢Bloomberg 2022Ç¯1·î20Æü¡Ö¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¤¬39²¯¥É¥ë¤Îµð³ÛÅê»ñÄó°Æ¡¢¥¢¥¤¥ª¥ï½£É÷ÎÏ¡¦ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¡×¤ÎÊóÆ»¤ò»Ï¤á¤È¤·¤Æ¡¢É÷ÎÏ¡¢ÂÀÍÛ¸÷¤Ê¤É¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¥¯¥ê¡¼¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ¿³Û¤ÎÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤¬Æ±»þ¤Ë¡¢¡Ö²½ÀÐÇ³ÎÁ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¿ÍÎà¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÎ©¾ì¤âÊø¤µ¤Ê¤¤¡£
¾¾°æ¾Ú·ô 2·î29Æü¡Ö¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È»á¤ÎÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¥È¥Ã¥×10¡ÃÌÃÊÁ¤ÎÁªÄê´ð½à¤È¤Ï¡©¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬50¡ó¤ÈÈ¾Ê¬¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊÌ³Ê¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Á°µ¡Ö¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤«¤é¤Î¼ê»æ2024Ç¯¡ÁÊÆ¹ñ»Ô¾ìË½Íî¤ÏÉÔ²ÄÈò¤«¡©¡¡¤À¤«¤éÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¡×4¥Ú¡¼¥¸ÌÜ¡Ö5ÂçÁí¹ç¾¦¼Ò¡¢¥¢¥á¥Ã¥¯¥¹¡¢¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤Ï¼êÊü¤µ¤Ê¤¤¡×¤Ç¿¨¤ì¤¿»ö¼Â¾å¤Î¡Ö±Êµ×ÊÝÍÌÃÊÁ¡×¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ê7.2¡ó¡Ë¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¡Ê7.1¡ó¡Ë¤ËÂ½¿§¤¬Ìµ¤¤¿å½à¤Ç¡¢¥·¥§¥Ö¥í¥ó¡Ê5.9¡ó¡Ë¤ä¥ª¥¥·¥Ç¥ó¥¿¥ë¥Ú¥È¥í¥ê¥¢¥à¡Ê4.6¡ó¡Ë¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤Î¡Ö¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤«¤é¤Î¼ê»æ¡×¤Ç¤â¡¢2023Ç¯Ëö¤Ë¥ª¥¥·¥Ç¥ó¥¿¥ë¥Ú¥È¥í¥ê¥¢¥à¤Î¡ÊÉáÄÌ³ô¡Ë27.8¡ó¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ï¥é¥ó¥È¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ 2022Ç¯8·î20Æü¡ÖÊÆµ¬À©Åö¶É¡¢¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¤Î¥ª¥¥·¥Ç¥ó¥¿¥ë³ôºÇÂç50¡ó¼èÆÀ¤ò¾µÇ§¡×¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¥ª¥¥·¥Ç¥ó¥¿¥ë³ô¼°¤òÇã¤¤Áý¤¹¸ø»»¤¬¹â¤¤¡Ê¤¿¤À¤·¡¢¡Ö»ÙÇÛ¸¢¡×¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÏÌµ¤¤¤È¤Î¤³¤È¤À¡Ë¡£
ÊÆ¹ñ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼«µë¤Î½ÅÍ×À
£íoomoo 2·î27Æü¡Ö¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤¬³Ú´ÑÅª¤Ç¤¢¤ë¥ª¥¥·¥Ç¥ó¥¿¥ë¥Ú¥È¥í¥ê¥¢¥à¤ÎÅê»ñ²ÁÃÍ¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¤Ê¬ÀÏ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¡Ö¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤«¤é¤Î¼ê»æ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥ª¥¥·¥Ç¥ó¥¿¥ë¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ÈÍí¤á¤Æ¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÀÐÌý¼«µë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¤Ç¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Î¸¶Ìý¡ÊÀÐÌý¡ËÀ¸»ºÎÌ ¹ñÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¡¦¿ä°Ü¡×¤ÇÀ¤³¦Âè1°Ì¤ÎÀÐÌý»º½Ð¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¥¸¥§¥È¥í ºòÇ¯4·î5Æü¡ÖÊÆ¹ñ¤Î2022Ç¯¤Î¸¶ÌýÍ¢½ÐÎÌ¤Ï²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ðÊó¶ÉÈ¯É½¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢1975Ç¯Åö»þ¤ÎÊÆ¹ñ¤Î»º½ÐÎÌ¤Ï800Ëü¥Ð¥ì¥ë¡ÊBOEPD¡¢barrels of oil equivale per day=1Æü¤¢¤¿¤ê´¹»»¥Ð¥ì¥ë¡Ë¤·¤«Ìµ¤¯¡¢¤½¤ÎÂÐºö¤Î¤¿¤áÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏSPR¡ÊStrategic Petroleum Reserve¡¢ÀïÎ¬ÀÐÌýÈ÷Ãß¡Ë¤òÁÏÀß¤·¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¾õ¶·¤ÏË§¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢2007Ç¯¤Þ¤Ç¤ËBOEPD¤Ï500Ëü¥Ð¥ì¥ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤à¡£
¤½¤ì¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥·¥§¡¼¥ë³×Ì¿¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¸¶Ìý¡Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡Ë³¤³°°ÍÂ¸¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¸½ºß¤ÎÊÆ¹ñ¤ÎBOPED¤Ï1300Ëü¥Ð¥ì¥ë¤òÄ¶¤¨¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥ª¥¥·¥Ç¥ó¥¿¥ë¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÀê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡Ö¼ê»æ¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ï¡¢¿ô¤«·î¸å¡¢¿ôÇ¯¸å¡¢¿ô½½Ç¯¸å¤Î¸¶Ìý²Á³Ê¤Ê¤É¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¿ô½½Ç¯¸å¤â¡ÖÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸¶Ìý¡ÊÅ·Á³¥¬¥¹¡Ë¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¡×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤¬¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤È¤¡¢¡Ö30Ç¯¸å¤â¿Í¡¹¤Ï¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤è¤¯»È¤¦¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡ÖÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤Ï30Ç¯¸å¤â¸¶Ìý¡Ê²½ÀÐÇ³ÎÁ¡Ë¤ò¾ÃÈñ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Î¹Í¤¨¤Ç¤¢¤ë¡£
EV²½¤Î·ëËö
¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÎEV¤ËÂÐ¤¹¤ëÊý¿Ë¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡ÖEV²½ÁûÆ°¡×¤Èµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢·è¤·¤ÆEV¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ZAKZAK 1·î4ÆüÀÛ¹Æ¡Ö¥È¥è¥¿¤ÎàËÜÊªá¤òÄÉµá¤¹¤ë¼êË¡¡ØÃË¤ÏÌÛ¤Ã¤ÆÁ´¸ÇÂÎÅÅÃÓ¡Ù¡¡¡ØÁûÆ°¡Ù¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¡ÄEV¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¤ÎÄË¼ê¤Ê¤·¡×¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡ÖEV¡ÊÅÅÃÓ¡Ë¡×¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤¬É÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤äÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Ê¤É¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¥¯¥ê¡¼¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤âÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤À¡£
¤À¤¬¡¢¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤¬¡Ö30Ç¯¸å¤âÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤Ï¸¶Ìý¡Ê²½ÀÐÇ³ÎÁ¡Ë¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö30Ç¯¸å¤â¡ÊÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¤³¦¤Î¡Ë¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¡ØÆâÇ³µ¡´Ø¡á¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ù¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¡×¤È¥È¥è¥¿¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¤³¤È¤¬¡¢2022Ç¯9·î15Æü¸ø³«¡Ö¥Û¥ó¥À¤¬Êú¤¨¤ë¡ØÁ´ÌÌEV²½¡Ù¤ÎµðÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¡½¡½¡ØÂè2¤ÎÆü»º¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡×¤Î¥Û¥ó¥À¤ÈÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯9·î11Æü¸ø³«¡Ö¥É¥¤¥Ä¤ò¸«¤è¡ª EV²½¤Î»´¤á¤Ê·ëËö¡Á¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¸º»º¡¢·ë¶É¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤Ï¡Ø»°Î®¹ñ¡Ù¤Ø¤ÎÆ»¡©¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ï¡¢º£¤ä¤À¤ì¤ÎÌÜ¤Ë¤âÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼ê»æ¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢BHE¤Î¡Ö¤«¤Ê¤ê°¤¤¾õ¶·¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Bloomberg 3·î6Æü¡Ö¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È»áÇº¤Þ¤¹°Û¾ïµ¤¾Ý¡¢ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤È¤Î¼è°ú¤Ë¡ØÉÔµÈ¤Ê¥ê¥¹¥¯¡Ù¡×¤Ç½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ÏÊÆ¹ñÆÈÆÃ¤ÎÄ¨È³ÅªÇå½þ¤Ê¤É¤Î¡ÖË¡Î§¤ä»ÊË¡À©ÅÙ¤Î¡Ø·ç´Ù¡Ù¡×¤Ë¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤µ¤ì¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤Þ¤ÇÌäÂê¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤Î¤«Í½ÁÛ¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤¬°ÂÂÙ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥·¥§¥Ö¥í¥ó¤ä¥ª¥¥·¥Ç¥ó¥¿¥ë¥Ú¥È¥í¥ê¥¢¥à¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÂ¾¤Î»±²¼´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤¬¹¥Ä´¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
5ÂçÁí¹ç¾¦¼Ò¤â¡Ö½à¥¨¥Í¥ë¥®¡¼³ô¡×
¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Î¸¶Ìý¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë²½ÀÐÇ³ÎÁ¤Î¼ûÍ×¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¶¯µ¤¸«ÄÌ¤·¡×¤Ï¡¢2020Ç¯9·î4Æü¸ø³«¡Ö¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤¬Ç§¤á¤¿¡ØÆüËÜ¤Î¶¯¤µ¡Ù¤ÎÀµÂÎ¡Ä5Âç¾¦¼Ò³ô¼°¼èÆÀ¤ËÆ°¤¤¤¿¥ï¥±¡×¤«¤é2022Ç¯11·î18Æü¸ø³«¡Ö¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤âÇã¤¤Áý¤·¡ªÆüËÜ¤ò¸£°ú¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¶ÈÂÖ¡¢Áí¹ç¾¦¼Ò¡Ø²Æ¤Î»þÂå¡Ù¡×¤Ë»ê¤ëÂ¿¿ô¤Îµ»ö¤Ç¿¨¤ì¤¿5ÂçÁí¹ç¾¦¼Ò¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ç¤â¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£
º£Ç¯¤Î¡Ö¼ê»æ¡×¤Ç¤Ï¡¢5ÂçÁí¹ç¾¦¼Ò¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ï¡¢2019Ç¯7·î¤Ë»Ï¤á¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢2020Ç¯5·î6Æü¸ø³«¡Ö¸¶ÌýÀèÊª¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤â¡ØÀ¤³¦¤Ï²½ÀÐÇ³ÎÁ¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤¨¤ë¥ï¥±¡×ËÁÆ¬¡Ö¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡©¡×¤Ç½Ò¤Ù¤¿¡¢¡Ö2020Ç¯4·î20Æü¡¢WTI¸¶ÌýÀèÊª¤Î5·î¸Â²Á³Ê½ªÃÍ¤¬»Ë¾å½é¤á¤Æ¡È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×10¤«·î¤Û¤ÉÁ°¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
Áí¹ç¾¦¼Ò³Æ¼Ò¤Ï¡ÖÈó»ñ¸»¡×¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö»ñ¸»¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤Ø¤Î¡ÖÍø±×°ÍÂ¸ÅÙ¡×¤Ï¹â¤¤¡£¤½¤ÎÁí¹ç¾¦¼Ò¤Î³ô¼°¤ò¡Ö¸¶ÌýÀèÊª¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡×¤Î¾õ¶·²¼¤Ç¤âÇäµÑ¤·¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¤à¤·¤í¹¥µ¡¤È¹Í¤¨¤ÆÇã¤¤Áý¤·¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Î¡Ö³Î¤«¤ÊÌÜ¡×¤Ë¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢Áí¹ç¾¦¼Ò¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬Âç¤¤¯¼Â¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á°µ¡Ö¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤«¤é¤Î¼ê»æ2024Ç¯¡ÁÊÆ¹ñ»Ô¾ìË½Íî¤ÏÉÔ²ÄÈò¤«¡©¡¡¤À¤«¤éÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¡×4¥Ú¡¼¥¸ÌÜ¡Ö5ÂçÁí¹ç¾¦¼Ò¡¢¥¢¥á¥Ã¥¯¥¹¡¢¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤Ï¼êÊü¤µ¤Ê¤¤¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢º£¸å¤âÊÝÍ¤òÂ³¤±¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡Ö½à¥¨¥Í¥ë¥®¡¼³ô¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë5ÂçÁí¹ç¾¦¼Ò¡Ê³Æ¼Ò¤Î»ñ¸»°ÍÂ¸ÅÙ¤Ï°Û¤Ê¤ë¡Ë¤ò¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤¬¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¡Öº£¸å¤â²½ÀÐÇ³ÎÁ¤Î½ÅÍ×À¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¾Ú¤Î°ì¤Ä¤À¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ ºòÇ¯12·î7Æü¡ÖÊÆ¥·¥§¥Ö¥í¥ó¡¢ÍèÇ¯¤ÎÀÐÌý¡¦¥¬¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÅê»ñ11¡ó³ÈÂç¡×¤È¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥·¥§¥Ö¥í¥ó¤â¡¢ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹¤Î³«È¯¤ËÀÑ¶ËÅª¤À¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÆ±µ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥·¥§¥Ö¥í¥ó¤È¥¨¥¯¥½¥ó¥â¡¼¥Ó¥ë¹ç·×¤ÎÅê»ñ³Û¤Ï¸¶Ìý²Á³Ê¤¬1¥Ð¥ì¥ë¡á100¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿13Ç¯¡Ê·×840²¯¥É¥ë¡Ë¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
²½ÀÐÇ³ÎÁ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ï¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤äÀ¤³¦¤Î¾Íè¤Î·ÐºÑ¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤â¤Ã¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¦¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Î¹Í¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÏÅê»ñ²ÈºÇÂç¤ÎÅ¨¤À¡ª¡©
²½ÀÐÇ³ÎÁ¤¬º£¸å¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²½ÀÐÇ³ÎÁ¤Î²Á³Ê¾å¾º¤¬¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²Á³Ê¤Î¾å¾º¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¿©ÎÁ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²Á³Ê¤Î¾å¾º¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¼ç¤¿¤ë¸£°úÌò¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¤¤¯¤é¿©ÎÁ²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤â¡¢¥Þ¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥È¥ï¥Í¥Ã¥È¤ÎÈ¯¸À¡Ê¼Â¤ÏËÜ¿Í¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¤´¤Ï¤ó¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¡¢¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦Ìõ¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤É¤ì¤Û¤É²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤â¡¢¿Í´Ö¤Ï¿©ÎÁ¤Ê¤·¤Ç¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ìµ¤·¤Ç¼Ò²ñÀ¸³è¤Ï±Ä¤á¤Ê¤¤¡£º£¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¤ÎÉôÊ¬¤¬²½ÀÐÇ³ÎÁ¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ëÅÅµ¤Ìµ¤·¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢ÅÅ¼Ö¤âÁö¤é¤Ê¤¤¡£
¤â¤Á¤í¤óÅà¤Æ¤Ä¤¯Åß¤ÎÃÈË¼¤Ë¤â¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê²Æ¤ÎÎäË¼¤Ë¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¿©ÎÁ¤òÍ¢Á÷¤¹¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£
º£Ç¯¤Î¡Ö¼ê»æ¡×¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜÅª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤ÏÌµ¤¤¤¬¡¢È¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë¡Ö¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Î¼ê»æ¡×¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÍ¿¤¨¤ë¡ÖÅê»ñ²È¤Ø¤ÎÉé¤Î±Æ¶Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÑÈË¤Ë½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È¤Ï¡¢100Ëü±ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î»ñ»º¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡¢¡Ê¼Â¼ÁÅª²ÁÃÍ¤Ç¡Ë90Ëü±ß¡¢80Ëü±ß¡¢70Ëü±ß¡Ä¡Ä¤È¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¯¶²¤í¤·¤¤¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ï¡¢Åê»ñ²È¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤è¤ë¡Ê»ñ»º²ÁÃÍ¤Î¡Ë¸º¾¯Ê¬¡×¤òÊä¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤Þ¤º¤ä¤ë¤Ù¤»Å»ö¤À¤È½Ò¤Ù¤ë¡£
ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Î¡Ö¼ê»æ¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Î¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤«¤é¤Î¼ê»æ2024Ç¯¡ÁÊÆ¹ñ»Ô¾ìË½Íî¤ÏÉÔ²ÄÈò¤«¡©¡¡¤À¤«¤éÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø