ÎëÌÚºÌ±ð¤¬¼é¸î¿À»à¼é¤Ë¶¯µ¤¡¡¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë·ã²½¤â¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤É¤¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤«¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½£Ç£ËÎëÌÚºÌ±ð¡Ê£²£±¡á¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¤¬¡¢¥·Îõ¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤â¶¯µ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¸½ºß½ÅÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚ¤À¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï£µ»î¹çÏ¢Â³¼ºÅÀ¤ÇÉÔ°ÂÄê¤ÊÌÌ¤òÏªÄè¡££¸¶¯ÇÔÂà¤â¤¢¤ê¡¢Âç¤¤ÊÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£²ó¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¥¢¥¸¥¢£²¼¡Í½Áª¤ÎËÌÄ«Á¯Àï¡Ê£²£±Æü¡á¹ñÎ©¡¢£²£¶Æü¡áÊ¿¾í¡Ë¤Ç¤Ï¡¢±¦¼ê¤Î¼ê½Ñ¤ÇÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿£Ç£ËÂçÇ÷·É²ð¡Ê£²£´¡á¹Åç¡Ë¤¬ºòÇ¯£±£±·î°ÊÍè¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££Ç£ËÁ°ÀîÂãÌé¡Ê£²£¹¡á¿À¸Í¡Ë¤âº£µ¨ÊÑ¤ï¤é¤ºÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂåÉ½£Ç£Ë¤Î¶¥Áè¤Ï¤µ¤é¤Ë·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÎëÌÚ¤Ï¶¯µ¤¤Ê»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Ëè²óËè²ó¡¢ËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¤¶¥Áè¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ÎÁª¼ê¤¬Íè¤Æ¤â¡¢Èó¾ï¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤Ð¤«¤ê¡×¤È·ã¤·¤¤¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ò¼«³Ð¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤È¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤Á¼è¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤è¤êµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¼é¸î¿À¤ÎºÂ¤ò»à¼é¤¹¤ë³Ð¸ç¤À¡£
¡¡¶¥Áè¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¼«¿®¤â¤¢¤ê¡ÖÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¬¤É¤¦¤³¤¦¤è¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤É¤¦¡Ê¼«Ê¬¤Î¡Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤«¡£¼«Ê¬¤ÎÄ¹½ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Î¶¥Áè¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¡£¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¼«Éé¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¶þ¿«¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ò·Ð¤Æ¡Ö·ë²Ì¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ÑÂ³¤·¤Æ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡££×ÇÕ¤ÎÂçÉñÂæ¤ËÎ©¤ÄÀÄ¼Ì¿¿¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡