愛知・岐阜・三重3県オーディションから2015年3月に結成され、同年12月にメジャーデビューし、東海地区を拠点に活動するボーイズグループMAG!C☆PRINCE(マジックプリンス/通称 マジプリ)が、2024年3月31日(日)をもってグループでの音楽活動を休止するにあたり、3月16日(土)にNAGOYA JAMMINʻにて休止前ラストライブ「本気☆LIVE 2024〜絶対☆アイシテル〜」を開催した。

ライブレポート

第1部は、「Best My Friend」で幕開け。続けて「Spin the Sky」、「Goodbye say ,I love you」と3曲披露し、会場を温めた。

MCを挟み、「UPDATE」などクールな曲をダンスで魅せた。本編の折り返しを迎え、3月1日に配信リリースしたラップを中心とするメンバー紹介ソング「M.A.G.!.C」では、メンバー名のコール&レスポンスで会場がひとつに。

さらにライブの定番曲「キミレボ」、タオルを回してファンと一体となる「GLORY WORLD」を続けて披露し、会場を大いに盛り上げた。

ライブ終盤には同じく3月1日に配信リリースした「STAND UP TOGETHER」を、前を向いて頑張っていこうという思いを込めて力強く歌い上げ、思い出のたくさん詰まった1stシングル「絶対☆アイシテル」で本編を締めくくった。

アンコールの「YUME no MELODY」ではステッキを使った演出でファンを魅了。本編からアンコールまで計18曲を披露し、客席からは9年間の思いをこめた拍手が贈られるなか幕を降ろした。

第2部は、「My Princess」からスタート。MAG!C☆PRINCEらしい白の衣装をまとったメンバーの登場に歓声が沸き起こった。

「キミラブ」、「Over the Rainbow」とアップテンポな曲が続き会場のテンションを一気に上げた。さらに「RUSH」、「Clap your Hands」、「Break it Down」では掛け声や手拍子で楽しいライブ空間を作り上げ、ファンを沸かせた。

新曲「ユメノツヅキハ・・・」は大城が作詞・作曲、平野が振り付け、永田がフォーメーションを担当。3人力を合わせて作り上げたパフォーマンスにサクラ色の照明も相まって門出を想わせた。

後半戦には「恋をしようJAPAN」「Try Again」「ヒーロー」と、会場のボルテージは最高潮に。そんな中MCでは永田は「3人体制になった直後にコロナ禍になり、何も出来ない期間が長かった。久しぶりのワンマンライブが出来たことがすごく嬉しい」と喜びを見せ、「4月以降も前向きに頑張って、3人みんなが大きくなってまた帰ってきます」と明るく再会を誓った。

大城は「色々な壁を乗り越えて今の自分がある」と9年間を振り返りながら、「ライブが出来なくなることへの寂しさもありますが、個々が輝いて戻ってきた時により素晴らしいライブをしたい」と成長を約束した。

リーダー平野は「楽しいことも悔しいことも経験してきて、長い時間をかけて休止の決断をしました」「9年間続けられているというのは凄いことだと思うので、ここで終わりではなく、4月から新しいスタートラインに立って、新たな気持ちで頑張っていきたいです」と力強く語った。

そして本編ラストでの「絶対☆アイシテル」。MCでの3人の力強い言葉と、1stシングルであるこの曲により様々な思い出がめぐり、客席には涙するファンの姿も。

その涙にこたえるかのようにアンコールの「THANK」では『夢に向かうため 不平不満に耐えられたのは1人じゃないから無理難題も負けず何回も闘ってる自分がいる』と3人の絆の強さを歌詞に込めた。

さらに「No One Way」の『昨日に戻りたくても僕にはそんな魔法はない だからこそこの瞬間を前だけを見て歩きたいんだ』と、まさに今のマジプリを表すような歌詞に、大城自身も「今の自分に全部響く」と心境を吐露。

「ありがとうキミへ」ではバックスクリーンに1部及びこれまでのメンバーの写真が映し出されるサプライズが。歌に乗せてファンからもらった9年間の変わらない愛に精一杯の感謝の気持ちを届けた。

Wアンコールは「もしも僕が世界を変えれたら」。『もしも君が明日を変えたいなら 難題な問題 何万回 立ち向かおう さぁ行こう 最高が待つ未来へ』と、4月から個々で歩む未来への挑戦に期待を込めた。

本編からWアンコールまで計20曲を披露し、客席からの「ありがとう」の声が止まない中、幕を降ろした。

1部2部を通して9年間を振り返るかの如く、これまでリリースした楽曲のほとんどを、ダンスとともに披露し、MAG!C☆PRINCEそしてチアーズにとって、忘れられない1日となった。

【MAG!C☆PRINCE メンバーコメント】

<平野泰新(リーダー)>

3人でワンマンライブをやるのが久々で、とにかく本当に楽しかったです。

ステージ上からファンの皆様の表情もよく見えて、楽しんでくださっていたり、涙してくださっている方もいて、思い出に浸ってくださっているのかな、など感じながらパフォーマンスさせていただきました。

僕たちにとってすごく大切なライブになったと思います。

グループでの音楽活動は一旦休止になってしまいますが、4月からはそれぞれが力をつけて、再集結したときにさらに素敵なライブをお届け出来たらなと思います。

これからも変わらず応援よろしくお願いいたします!



<大城光>

いざライブが始まると、休止する決意が揺らいでしまいそうなくらい楽しくて、改めてライブって良いなぁと感じました。

この9年間無駄なことは一つもなかったんだな感じるとともに、そんな中で下した今回の決断が必ず正解と言えるように頑張っていこうと思えました。

「ユメノツヅキハ・・・」は初披露で休止という寂しさもありつつ楽しめる、今のマジプリらしいライブになったと思います。

4月からは一からの気持ちで、ソロでの音楽活動だけでなく、一生懸命色々なことに挑戦して、新たな大城光をお見せしたいなと思います。

今後とも変わらぬ応援をよろしくお願いいたします!

<永田薫>

今回は1部と2部で違うセットリストで、両部合わせて自分たちの曲をほぼすべて披露させていただきました。ウルッと来る場面もありましたが、チアーズの皆様の温かい声援を頂いて、今後もますます頑張っていこうという気持ちに火がつきました。

グループでの音楽活動は一旦休止となりますが、4月以降もMAG!C☆PRINCEとして活動していきますし、メンバーそれぞれ個人での目標を持っているので、変わらず応援していただけると嬉しいです。

本日はありがとうございました!

セットリスト

1部

Best My Friend

Spin the Sky

Goodbye say ,I love you

UP DATE

Beliver

愛しくて切なくて抱きしめたくて

M.A.G.!.C

キミレボ

GLORY WORLD

ユメノツヅキハ…

Dream Land

もしも僕が世界を変えれたら

STAND UP TOGETHER

絶対☆アイシテル

-アンコール-

SAKURA My Friends

YUME no MELODY

ごめん離したくない…

ありがとうキミへ

2部

My Princess

キミラブ

Over the Rainbow

RUSH

Clap your Hands

Break it Down

ユメノツヅキハ…

Compass

一通LOVE

Wake Up Calling

星降ル夜ニ

恋をしようJAPAN

Try Again

ヒーロー

絶対☆アイシテル

-アンコール-

THANK

SUMMER LOVE

No One Way

ありがとうキミへ

-Wアンコール-

もしも僕が世界を変えれたら

「本気☆LIVE 2024〜絶対☆アイシテル〜」

☆2024年3月16日(土) 開催

1部 開場14:15 / 開演15:00

2部 開場17:45/ 開演18:30

会場:NAGOYA JAMMIN’ h”ps://www.nagoya-jammin.com/

出演:MAG!C☆PRINCE

(平野泰新・大城光・永田薫)

【配信情報】

チケット販売期間:2024年3月23日(土)21:00まで

視聴可能期間:

2024年3月16日(土)各公演配信開始

~2024年3月23日(土)23:59まで #マジプリ @magipri5

