■「“踊りましょ”といいつつ、踊ってないオシャレなMVです!!笑」(柏木ひなた)2023年6月にソロデビューを果たし、3月27日に1stアルバム『1/24』をリリース予定の柏木ひなた。このたび同アルバムより、川谷絵音(indigo la End/ゲスの極み乙女/ジェニーハイ/ichikoro/礼賛)プロデュースの表題曲「踊りましょ」のMVが公開された。2023年に公開された「サンタサンタサンタ」のMVも手掛けたshun murakamiをディレクターに迎え、華やかさ、クールさ、無邪気さなど、柏木ひなたの多様な姿を魅せる作品となっている。■柏木ひなた コメント「踊りましょ」といいつつ、踊ってないオシャレなMVです!!笑楽曲のカッコよさやオシャレな雰囲気が映像にもたくさん映し出されているので、いろんなパターンの私を見つつ楽しんでもらえたら嬉しいです!ぜひたくさん見てくださいね!リリース情報2024.03.06 ON SALEDIGITAL SINGLE「踊りましょ」2024.03.27 ON SALEALBUM『1/24』柏木ひなた OFFICIAL SITEhttps://hinatakashiwagi.com/