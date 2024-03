ホビー通販「あみあみ」にて、「アズールレーン ジャンヌ・ダルク 蒼浪の映画聖女 1/7 フィギュア」の予約が受付中だ。

ホビー通販「あみあみ」にて、「アズールレーン ジャンヌ・ダルク 蒼浪の映画聖女 1/7 フィギュア」(30,250円 税込)の予約が受付中だ。

Yostarがおくる大人気アプリゲーム「アズールレーン」より、「ジャンヌ・ダルク 蒼浪の映画聖女」を1/7スケールでフィギュア化!

溢れ出る透明感はもちろん、身体の聖痕まで忠実に再現。

“海中”をモチーフにした台座や、細部までこだわった聖剣にも注目♪

アイリスの最前線で戦う、かわいらしくも凛とした“聖女様”をぜひお迎えくださいませ。

商品の発売は2024年9月の予定。準備数に達し次第終了となることもあるので予約はお早めに。

あみあみで予約する

【商品情報】

■【あみあみ限定特典】【あみあみ限定版】アズールレーン ジャンヌ・ダルク 蒼浪の映画聖女 1/7 フィギュア[アリスグリント]

価格:30,250円(税込)

スケール:1/7

サイズ:全高約260mm(台座込み)

素材:PVC、ABS

JANコード:4573571451862

発売日:2024年9月未定

ブランド名:アリスグリント

原作名:アズールレーン

キャラ名:ジャンヌ・ダルク

原型制作:もとお

原形制作協力:株式会社スパロー

彩色:森山奈菜





<セット内容一覧>

フィギュア本体

専用台座

「笑顔」フェイスパーツ



<あみあみ限定特典>

A2クリアポスター

※画像は試作品を撮影したもの。実際の商品とは異なる場合あり。

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認。

※準備数に達した場合、販売を終了となる場合あり。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合あり。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合あり。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合あり。





(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

>> 「アズールレーン」より「ジャンヌ・ダルク 蒼浪の映画聖女」がフィギュア化! “海中”をモチーフにした台座や、細部までこだわった聖剣にも注目♪ の元記事はこちら