¡ÈÉÔ²÷¤Ê²»¡É¤ò½¸¤á¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡³«ºÅ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¡¡Ö¹õÈÄ¤ò¤Ò¤Ã¤«¤¯²»¡×¤ä¡Ö¤ª¤Ê¤é¤Î²»¡×¤Ê¤ÉÅ¸¼¨
¡Ö¹õÈÄ¤ò¤Ò¤Ã¤«¤¯²»¡×¤ä¡Ö¤ª¤Ê¤é¤Î²»¡×¤Ê¤É¡¢ÉÔ²÷¤À¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤²»¤Ð¤«¤ê¤òÅ¸¼¨¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢º£Æü¤«¤éÅìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼ÉÔ²÷¤Ê²»¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤«¡¢¼çºÅ¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÀèÃ¼¤Î²»¶Áµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¡ØÉÔ²÷¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à by nwm ¡ß NTT¡Ù¡Ê¡Á24Æü¤Þ¤Ç¡Ë¡£10ÅÀ°Ê¾å¤ÎÉÔ²÷¤Ê²»¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Î¡È´ÛÄ¹¡É¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤È¤ê¤ª¤í¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ü¥¤¥¹¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¡¢¼ó¤«¤éÀìÍÑ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤µ¤²¤Æ´Õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤ë¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬Ç§¼±¤·ÉÔ²÷¤Ê²»¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼çºÅ¤¹¤ëNTT¥½¥Î¥ê¥Æ¥£¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Îºä°æÇî¤µ¤ó¤Ï¡¢³«ºÅ¤Î°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤³¤Î¼ª¥¹¥Ô¡Ê¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¥¤¥ä¥Û¥ó¡Ë¤ÎÎÉ¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦²»¤Ç¤ä¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¡£²»¤À¤±¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¶Ã¤¤È¤«µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤¤ì¤¤¤Ê²»¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Ë¤Ï¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡È¤¤¤¤¤Ê¡É¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ²±¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¢¤¨¤ÆÉÔ²÷¤Ê¤Û¤¦¤Ë¡×¤ÈÁÀ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö·ù¤Ê²»¤ò¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤ÆÊ¹¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌÌÇòÈ¾Ê¬¤ÇÍè¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÆ¸½ÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡¢¡Ö¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡£¶²ÉÝ¤ò¤¬¤Ã¤Á¤ê´¶¤¸¤Æ¡È¥¾¥¾¥¾¡É¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤Ê¤É¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡ÖÉÔ²÷¤Ê²»¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦²»¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÍýÅª¤Ë·ù¤Ê²»¤È¤«¡¢È¯À¸¸»¤Î°ÕÌ£¤¬·ù¤Ê¤â¤Î¡¢±ø¤¤Êª¤òÏ¢ÁÛ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ê¤ó¤Ç¼«Ê¬¤Ï¤³¤ÎÆó¤Ä¤òÉÔ²÷¤À¤È»×¤¦¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢³Ú¤·¤ßÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£