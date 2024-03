■先立って公開されたひとつ目のコンセプト「Light」の童話のようなビジュアルとは相反するムードの「Ethereal」TOMORROW X TOGETHERが、6thミニアルバム『minisode 3: TOMORROW』の「Ethereal」バージョンのコンセプトフォトとコンセプトクリップを公開した。「Ethereal」コンセプトのキーワードは「Highway to Star」で、明日の星になるため走って行く姿が描かれている。緩いタイとダメージのある衣装、武骨なアクセサリーを着用した5人のメンバーは、反抗的なロックスターのような雰囲気。ギターのピックを口にしたSOOBINとBEOMGYUのオーラが目を引く。YEONJUNの後ろに広がる翼、TAEHYUNとHUENINGKAIが持っている翼型のギターなど、上昇のニュアンスを持ったアイテムである「翼」とまっすぐ長く伸びた道路は、前に進むという意志を暗示している。コンセプトフォトとコンセプトクリップのトレーラーの荷台に書かれた、“We made a promise when we were very young. That’s the reason I have to live for tomorrow(僕たちが幼い頃にした約束が、僕が明日を生きていく理由だ)”というフレーズでは、“君と共に過ごす明日が希望であり救い”であるというTOMORROW X TOGETHERならではの救いのストーリーがうかがえる。また、闇を照らす信号弾を放ち道路を走る姿は、青春のエネルギーを代弁している。TOMORROW X TOGETHERは、先立って公開されたひとつ目のコンセプト「Light」バージョンの、童話のようなビジュアルで注目を集めていた。このたび公開された「Ethereal」コンセプトは「Light」と相反するような雰囲気で、今後3月22日と24日にそれぞれ公開される「Romantic」「Promise」バージョンに対する好奇心を刺激している。6thミニアルバム『minisode 3: TOMORROW』は、4月1日午後6時に発売され(※韓国)、彼らは同日20時、韓国ソウルの高麗大学ファジョン体育館でカムバックショーケースを開催する。(P)&(C) BIGHIT MUSICリリース情報2024.04.02 ON SALE ※日本お届け日MINI ALBUM『minisode 3: TOMORROW』MINI ALBUM『minisode 3: TOMORROW[Light Ver.]』※韓国発売日:4月1日TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL SITEhttps://txt-official.jp/