7人組グループ・Travis Japanが20日、京セラドーム大阪で開催された「KANSAI COLLECTION 2024 SPRING&SUMMER」にシークレットゲストとして出演した。Travis Japan明かされていなかったゲストがTravis Japanだと判明すると、会場は驚きと歓喜の声に包まれた。宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗がステージにあがり、ライトが当たる前のシルエット姿でも大歓声を浴びた。

「関コレ、楽しもうぜ?」で始まったライブは、「LEVEL UP」「Love Tag」「DRIVIN' ME CRAZY」「Still on a journey」と立て続けにパフォーマンス。「すごい熱気!」「めちゃくちゃ暑いよ」と話すメンバーは、大量の汗をかきながらも関西コレクションのステージを楽しんだ。自己紹介を挟んで、デビュー曲である「JUST DANCE!」を披露。川島如恵留の連続バク転も華麗に決まって会場が沸いた。最後は「T.G.I. Friday Night -Japanese ver.-」で締め。リーダーの宮近海斗は「少しの時間でしたが楽しかったですか?関西コレクション最高か?最高だよね!」「ありがとう」と感謝を伝えた。■セットリスト「LEVEL UP」「Love Tag」「DRIVIN' ME CRAZY」「Still on a journey」「JUST DANCE!」「Okie Dokie!」「T.G.I. Friday Night -Japanese ver.-」「KANSAI COLLECTION」(関西コレクション)は、2011年2月に大阪で誕生したファッションとエンターテインメントのイベント。26回目となる今回は、「I LOVE ENTERTAINMENT」をテーマに、ファッションショーやアーティストライブなどを展開する。