　日本サッカー協会(JFA)は20日、国立競技場で21日に行われる北中米W杯アジア2次予選兼アジアカップ2027予選について、日本代表と戦う北朝鮮代表の来日メンバーを発表した。

　JリーグからはFC岐阜のMF文仁柱(ムン・インジュ)が来日メンバー入り。両チームはこの試合後、26日にも北朝鮮のホームで対戦する。

以下、北朝鮮代表の来日メンバー

▽監督

シン・ヨンナム

▽GK

カン・ジュヒョク(フェップル体育団)

シン・テソン(4・25体育団)

ユ・グァンジュン(黎明体育団)

▽DF

チャン・グクチョル(フェップル体育団)

ジョン・クムソン(鯉明水体育団)

チェ・オクチョル(機関車体育団)

チェ・ジンナム(黎明体育団)

キム・ギョンソク(先鋒蹴球団)

キム・ポンヒョク(黎明体育団)

キム・ユソン(鴨緑江体育団)

▽MF

キム・グクボム(4・25体育団)

リ・ウンチョル(機関車体育団)

チェ・ジュソン(鴨緑江体育団)

文仁柱(FC岐阜)

カン・グクチョル(鯉明水体育団)

ペク・チョンソン(黎明体育団)

キム・ヒョン(鴨緑江体育団)

キェ・タム(黎明体育団)

キム・ソンヘ(先鋒蹴球団)

リ・イルソン(黎明体育団)

▽FW

ジョン・イルグァン(朝鮮体育大学)

ハン・グァンソン(4・25体育団)

キム・グクジン(機関車体育団)

リ・ジョグク(黎明体育団)