Jリーグからは1名…日本代表と戦う北朝鮮代表の来日メンバー発表
日本サッカー協会(JFA)は20日、国立競技場で21日に行われる北中米W杯アジア2次予選兼アジアカップ2027予選について、日本代表と戦う北朝鮮代表の来日メンバーを発表した。
JリーグからはFC岐阜のMF文仁柱(ムン・インジュ)が来日メンバー入り。両チームはこの試合後、26日にも北朝鮮のホームで対戦する。
以下、北朝鮮代表の来日メンバー
▽監督
シン・ヨンナム
▽GK
カン・ジュヒョク(フェップル体育団)
シン・テソン(4・25体育団)
ユ・グァンジュン(黎明体育団)
▽DF
チャン・グクチョル(フェップル体育団)
ジョン・クムソン(鯉明水体育団)
チェ・オクチョル(機関車体育団)
チェ・ジンナム(黎明体育団)
キム・ギョンソク(先鋒蹴球団)
キム・ポンヒョク(黎明体育団)
キム・ユソン(鴨緑江体育団)
▽MF
キム・グクボム(4・25体育団)
リ・ウンチョル(機関車体育団)
チェ・ジュソン(鴨緑江体育団)
文仁柱(FC岐阜)
カン・グクチョル(鯉明水体育団)
ペク・チョンソン(黎明体育団)
キム・ヒョン(鴨緑江体育団)
キェ・タム(黎明体育団)
キム・ソンヘ(先鋒蹴球団)
リ・イルソン(黎明体育団)
▽FW
ジョン・イルグァン(朝鮮体育大学)
ハン・グァンソン(4・25体育団)
キム・グクジン(機関車体育団)
リ・ジョグク(黎明体育団)
JリーグからはFC岐阜のMF文仁柱(ムン・インジュ)が来日メンバー入り。両チームはこの試合後、26日にも北朝鮮のホームで対戦する。
以下、北朝鮮代表の来日メンバー
▽監督
シン・ヨンナム
▽GK
カン・ジュヒョク(フェップル体育団)
ユ・グァンジュン(黎明体育団)
▽DF
チャン・グクチョル(フェップル体育団)
ジョン・クムソン(鯉明水体育団)
チェ・オクチョル(機関車体育団)
チェ・ジンナム(黎明体育団)
キム・ギョンソク(先鋒蹴球団)
キム・ポンヒョク(黎明体育団)
キム・ユソン(鴨緑江体育団)
▽MF
キム・グクボム(4・25体育団)
リ・ウンチョル(機関車体育団)
チェ・ジュソン(鴨緑江体育団)
文仁柱(FC岐阜)
カン・グクチョル(鯉明水体育団)
ペク・チョンソン(黎明体育団)
キム・ヒョン(鴨緑江体育団)
キェ・タム(黎明体育団)
キム・ソンヘ(先鋒蹴球団)
リ・イルソン(黎明体育団)
▽FW
ジョン・イルグァン(朝鮮体育大学)
ハン・グァンソン(4・25体育団)
キム・グクジン(機関車体育団)
リ・ジョグク(黎明体育団)