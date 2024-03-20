BAND-MAID、メキシコの3姉妹バンド・The Warningとスペシャル公演。「endless Story」お給仕映像も公開
BAND-MAIDがメキシコの3姉妹バンド・The Warning（ウォーニング）とのスペシャル公演開催を発表。あわせてホールツアーの詳細を発表、さらに3月27日に発売される映像作品からの映像切り出し第4弾「endless Story」のお給仕（ライブ）映像をYouTubeに公開した。
◆「endless Story」お給仕映像
The Warningは2021年『MAYDAY EP』リリース直後からハードロックファンを魅了し、8600万回以上のYouTube再生回数を記録するなど世界中から注目を集めているハードロックバンドだ。元々BAND-MAIDのファンだったメンバーが、2022年＜Aftershock Festival＞に出演した際に、BAND-MAIDとバックステージで交流したことをきっかけに共演が実現した。
また、先日公開された「Unleash!!!!!」「Don’t you tell ME」「HATE?」に続き公開となったお給仕映像は、横浜アリーナで最後に演奏され、ご主人様・お嬢様（ファンの呼称）を感動の渦に巻き込んだ「endless Story」。2023年のツアーでも会場でシンガロングが必ず響き渡り、観客がひとつになれる楽曲としても支持の高い楽曲だ。この日限りの歌詞をSAIKI（Vo)が高らかに歌い上げた箇所も含め、1曲フルサイズでの公開となっている。
＜BAND-MAID HALL TOUR 2024＞
2024年7月5日 (金) 大阪・フェニーチェ堺 大ホール
2024年7月14日 (日) 神奈川・神奈川県民ホール
お盟主様先行チケット抽選受付
受付期間：3/20(水祝) 21:00~3/31(日)23:59
公演詳細
https://bandmaid.tokyo/contents/733904
＜BAND-MAID × The Warning. SPECIAL SHOW IN JAPAN＞
先行チケット抽選受付
受付期間：3/20(水祝) 21:00~3/31(日)23:59
国内受付URL：https://l-tike.com/maidxwarning/
海外受付URL：https://l-tike.com/st1/maidxwarning_foroverseas
公演詳細
https://bandmaid.tokyo/contents/733903
商品情報
2024年3月27日（水）発売
予約：https://band-maid.lnk.to/yokohama_okyuji
■完全生産限定盤[2Blu-ray+PHOTOBOOK]
PCXP-51047/税込 ￥13,200
特殊仕様
[Blu-ray Disc-1] 10TH ANNIVERSARY TOUR FINAL in YOKOHAMA ARENA (Nov.26,2023)
[Blu-ray Disc-2] 10TH ANNIVERSARY TOUR FINAL in YOKOHAMA ARENA Documentary
[PHOTOBOOK] 100P予定
■通常盤[Blu-ray]
PCXP-51048/税込 ￥7,700
通常仕様
[Blu-ray] 10TH ANNIVERSARY TOUR FINAL in YOKOHAMA ARENA (Nov.26,2023)
■通常盤[DVD]
PCBP-54626/税込 ￥6,600
通常仕様
[DVD] 10TH ANNIVERSARY TOUR FINAL in YOKOHAMA ARENA (Nov.26,2023)
【収録内容】
10TH ANNIVERSARY TOUR FINAL in YOKOHAMA ARENA (Nov.26,2023)
DOMINATION
glory
alone
Play
Unleash!!!!!
Thrill
Shambles
Don't you tell ME
After Life
Sense
Influencer
from now on
Daydreaming
Memorable
about Us
Mirage
Bubble
Rock in me
Different(Acoustic)
anemone(Acoustic)
Choose me(Acoustic)
onset
Brightest Star
FREEDOM
BLACK HOLE
DICE
HATE?
NO GOD
Magie
Manners
Choose me
FORWARD
endless Story
・法人別特典
Amazon.co.jp：フォトカード5枚セット
タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：パスステッカー
全国HMV/HMV&BOOKS online：A4クリアファイル
楽天ブックス：マルチケース
セブンネットショッピング：バンダナ
Neowing：B3ポスター
ポニーキャニオンショッピングクラブ、その他法人：ステッカー
＜INCUBUS（インキュバス）ASIA TOUR 2024＞
【東京】
2024/5/1（水） 東京ガーデンシアター
19:00開演 （18:00開場）
料金 SS席：14,000円 / S席：12,000円 / A席：10,000円
お問合せ： キョードー東京 0570-550-799
オペレータ受付時間（平日11:00〜18:00／土日祝10:00〜18:00）
※ 未就学児童入場不可
主催・招聘・企画制作： KYODO TOKYO / EVENTIM LIVE ASIA
後援：J-WAVE、interfm
メディア・パートナー： NME Japan
協力：ユニバーサル ミュージック合同会社、(株)ソニー・ミュージックレーベルズ、株式会社プラチナム・パスポート、株式会社ポニーキャニオン
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