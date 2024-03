BAND-MAIDがメキシコの3姉妹バンド・The Warning(ウォーニング)とのスペシャル公演開催を発表。あわせてホールツアーの詳細を発表、さらに3月27日に発売される映像作品からの映像切り出し第4弾「endless Story」のお給仕(ライブ)映像をYouTubeに公開した。The Warningは2021年『MAYDAY EP』リリース直後からハードロックファンを魅了し、8600万回以上のYouTube再生回数を記録するなど世界中から注目を集めているハードロックバンドだ。元々BAND-MAIDのファンだったメンバーが、2022年<Aftershock Festival>に出演した際に、BAND-MAIDとバックステージで交流したことをきっかけに共演が実現した。

商品情報



『10TH ANNIVERSARY TOUR FINAL in YOKOHAMA ARENA (Nov.26,2023)』2024年3月27日(水)発売予約:https://band-maid.lnk.to/yokohama_okyuji■完全生産限定盤[2Blu-ray+PHOTOBOOK]PCXP-51047/税込 ¥13,200特殊仕様[Blu-ray Disc-1] 10TH ANNIVERSARY TOUR FINAL in YOKOHAMA ARENA (Nov.26,2023)[Blu-ray Disc-2] 10TH ANNIVERSARY TOUR FINAL in YOKOHAMA ARENA Documentary[PHOTOBOOK] 100P予定■通常盤[Blu-ray]PCXP-51048/税込 ¥7,700通常仕様[Blu-ray] 10TH ANNIVERSARY TOUR FINAL in YOKOHAMA ARENA (Nov.26,2023)■通常盤[DVD]PCBP-54626/税込 ¥6,600通常仕様[DVD] 10TH ANNIVERSARY TOUR FINAL in YOKOHAMA ARENA (Nov.26,2023)【収録内容】10TH ANNIVERSARY TOUR FINAL in YOKOHAMA ARENA (Nov.26,2023)DOMINATIONgloryalonePlayUnleash!!!!!ThrillShamblesDon't you tell MEAfter LifeSenseInfluencerfrom now onDaydreamingMemorableabout UsMirageBubbleRock in meDifferent(Acoustic)anemone(Acoustic)Choose me(Acoustic)onsetBrightest StarFREEDOMBLACK HOLEDICEHATE?NO GODMagieMannersChoose meFORWARDendless Story・法人別特典Amazon.co.jp:フォトカード5枚セットタワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン:パスステッカー全国HMV/HMV&BOOKS online:A4クリアファイル楽天ブックス:マルチケースセブンネットショッピング:バンダナNeowing:B3ポスターポニーキャニオンショッピングクラブ、その他法人:ステッカー