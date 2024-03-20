ano、全国7箇所を巡るワンマンツアー開催決定
本日、＜1st Album Release TOUR 追加公演「猫吐極楽温泉〜ぷかぷか&ほかほかいい湯だなぁ〜」＞を終えたばかりのanoが、全国7箇所を巡るワンマンツアー＜ano TOUR 2024＞の開催を発表した。
また、本日3月20日(水)21:00より公式FC「CLUB DENTAL MOUSE」会員限定でチケット先行受付も開始。これまでの自主開催のイベントやツアーは全て即完売しているので、気になる方はぜひチェックして欲しい。
なお、3月20日(水)に映画「デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション」前章主題歌であるano feat. 幾田りら「絶絶絶絶対聖域」をリリースしたばかり。
＜ano TOUR 2024＞
会場：東京・渋谷 CLUB QUATTRO
席種/料金(税込)： スタンディング - 5,000円
2024年07月05日(金) 18:30
会場：福岡・福岡 DRUM LOGOS
席種/料金(税込)： スタンディング - 5,000円
2024年07月13日(土) 17:00
会場：宮城・仙台Rensa
席種/料金(税込)： スタンディング - 5,000円
2024年07月19日(金) 18:30
会場：愛知・名古屋ダイアモンドホール
席種/料金(税込)： スタンディング - 5,000円
2024年07月20日(土) 18:00
会場：大阪・なんばHatch
席種/料金(税込)： 1Fスタンディング - 5,500円 、 2F指定席 - 5,500円
2024年07月24日(水) 18:30
会場：北海道・札幌ペニーレーン24
席種/料金(税込)： スタンディング - 5,000円
<東京>
2024年07月31日(水) 18:30
会場：東京・Zepp DiverCity Tokyo
席種/料金(税込)： 1Fスタンディング - 5,500円 、 2F指定席 - 5,500円
※ドリンク代別
※未就学児童入場不可
■CLUB DENTAL MOUSE会員先行
https://ano-official.com/contents/732963
申込受付期間：2024年3月20日(水・祝) 21:00 〜 2024年3月31日(日) 23:59
当落発表：2024年4月3日(水) 18:00頃(予定)
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