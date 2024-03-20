ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

デコス・スペイン中銀総裁、ECB年次イベント「ECB and Its Watchers」金融政策と銀行システムについて講演



22:45

シュナーベルECB理事、ECB年次イベント「ECB and Its Watchers」インフレ・実体経済・金融政策について講演



23:30

米週間石油在庫統計



21日

0:00

ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（3月）



1:30

ナーゲル独連銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、欧州の金融に関する討論会参加



2:30

カナダ中銀議事録（3月6日開催分）



3:00

FRB政策金利(FOMC)（3月）

予想 5.5% 前回 5.5%（上限金利)

予想 5.25% 前回 5.25%（下限金利)

FOMC結果、経済予測公表



3:30

パウエルFRB議長、記者会見



6:30

ブラジル中銀政策金利（3月）

予想 10.75% 前回 11.25%



21日6:45

NZ実質GDP（2023年 第4四半期）

予想 0.1% 前回 -0.3%（前期比)

予想 0.1% 前回 -0.6%（前年比)





EUウクライナ会合

連邦準備制度理事会FOMC





※予定は変更されることがあります。

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