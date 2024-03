NY市場 この後のイベント NY市場 この後のイベント

21:00

デコス・スペイン中銀総裁、ECB年次イベント「ECB and Its Watchers」金融政策と銀行システムについて講演



22:45

シュナーベルECB理事、ECB年次イベント「ECB and Its Watchers」インフレ・実体経済・金融政策について講演



23:30

米週間石油在庫統計



21日

0:00

ユーロ圏消費者信頼感指数(速報値)(3月)



1:30

ナーゲル独連銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、欧州の金融に関する討論会参加



2:30

カナダ中銀議事録(3月6日開催分)



3:00

FRB政策金利(FOMC)(3月)

予想 5.5% 前回 5.5%(上限金利)

予想 5.25% 前回 5.25%(下限金利)

FOMC結果、経済予測公表



3:30

パウエルFRB議長、記者会見



6:30

ブラジル中銀政策金利(3月)

予想 10.75% 前回 11.25%



21日6:45

NZ実質GDP(2023年 第4四半期)

予想 0.1% 前回 -0.3%(前期比)

予想 0.1% 前回 -0.6%(前年比)





EUウクライナ会合

連邦準備制度理事会FOMC





※予定は変更されることがあります。

