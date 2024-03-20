21:00　
デコス・スペイン中銀総裁、ECB年次イベント「ECB and Its Watchers」金融政策と銀行システムについて講演

22:45　
シュナーベルECB理事、ECB年次イベント「ECB and Its Watchers」インフレ・実体経済・金融政策について講演

23:30　
米週間石油在庫統計

21日
0:00
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（3月）

1:30　
ナーゲル独連銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、欧州の金融に関する討論会参加

2:30　
カナダ中銀議事録（3月6日開催分）

3:00　
FRB政策金利(FOMC)（3月）
予想　5.5%　前回　5.5%（上限金利)
予想　5.25%　前回　5.25%（下限金利)
FOMC結果、経済予測公表

3:30　
パウエルFRB議長、記者会見

6:30
ブラジル中銀政策金利（3月）
予想　10.75%　前回　11.25%

21日6:45
NZ実質GDP（2023年 第4四半期）
予想　0.1%　前回　-0.3%（前期比)
予想　0.1%　前回　-0.6%（前年比)


EUウクライナ会合
連邦準備制度理事会FOMC


※予定は変更されることがあります。