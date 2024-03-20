ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
デコス・スペイン中銀総裁、ECB年次イベント「ECB and Its Watchers」金融政策と銀行システムについて講演
22:45
シュナーベルECB理事、ECB年次イベント「ECB and Its Watchers」インフレ・実体経済・金融政策について講演
23:30
米週間石油在庫統計
21日
0:00
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（3月）
1:30
ナーゲル独連銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、欧州の金融に関する討論会参加
2:30
カナダ中銀議事録（3月6日開催分）
3:00
FRB政策金利(FOMC)（3月）
予想 5.5% 前回 5.5%（上限金利)
予想 5.25% 前回 5.25%（下限金利)
FOMC結果、経済予測公表
3:30
パウエルFRB議長、記者会見
6:30
ブラジル中銀政策金利（3月）
予想 10.75% 前回 11.25%
21日6:45
NZ実質GDP（2023年 第4四半期）
予想 0.1% 前回 -0.3%（前期比)
予想 0.1% 前回 -0.6%（前年比)
EUウクライナ会合
連邦準備制度理事会FOMC
※予定は変更されることがあります。
デコス・スペイン中銀総裁、ECB年次イベント「ECB and Its Watchers」金融政策と銀行システムについて講演
22:45
シュナーベルECB理事、ECB年次イベント「ECB and Its Watchers」インフレ・実体経済・金融政策について講演
23:30
米週間石油在庫統計
21日
0:00
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（3月）
1:30
ナーゲル独連銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、欧州の金融に関する討論会参加
2:30
カナダ中銀議事録（3月6日開催分）
3:00
FRB政策金利(FOMC)（3月）
予想 5.5% 前回 5.5%（上限金利)
予想 5.25% 前回 5.25%（下限金利)
FOMC結果、経済予測公表
3:30
パウエルFRB議長、記者会見
6:30
ブラジル中銀政策金利（3月）
予想 10.75% 前回 11.25%
21日6:45
NZ実質GDP（2023年 第4四半期）
予想 0.1% 前回 -0.3%（前期比)
予想 0.1% 前回 -0.6%（前年比)
EUウクライナ会合
連邦準備制度理事会FOMC
※予定は変更されることがあります。