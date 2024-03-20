²ÈÂ²¤ò¶ì¤·¤á¤¿¸µÉ×¤¬ÉÂµ¤¤Ë¡Ä¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤Èà¤ò¤É¤¦¤¹¤Ù¤¡©¡ÚÎ¢ÀÚ¤êÉ×¤«¤éÁ´¤ÆÃ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿ÏÃ Vol.98¡Û
É×¤Î¥Ê¥ª¥ä¤¬½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢µÁÊì¤ÈÍÜ»Ò±ïÁÈ¤·¤Æ¿Æ»Ò¤È¤Ê¤êÀ¸¤¤Æ¤¤¿¥¢¥¡£¤½¤Î¸åºÆº§¤â¤·¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ê¥ª¥ä¤ÈÊì¤Îºâ»º¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÁè¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢²È¤À¤±¥Ê¥ª¥ä¤ËÌÀ¤±ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤¹¤°¤Ë¥Ê¥ª¥ä¤Ï²È¤òÇäµÑ¡£¥¢¥¤ÏÊì¤Î¤¿¤á¤Ë»×¤¤½Ð¤Î¤¢¤ë²È¤òÇã¤¤Ìá¤·¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢¥Ê¥ª¥ä¤¬¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÅÅÏÃ¤¬¡£ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¥Ê¥ª¥ä¤ÏÊì¤ä¥¢¥¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¢£Á°²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¹üÀÞ¤·¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ê¥ª¥ä¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ËÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êì¤È¥¢¥¤ò¸«¤¿¥Ê¥ª¥ä¤Ï¡ÖÃ¯¤À¤¢¤ó¤¿¤é¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤éÇ§ÃÎ¾É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
¹üÀÞ¤·¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ê¥ª¥ä¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ËÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êì¤È¥¢¥¤ò¸«¤¿¥Ê¥ª¥ä¤Ï¡ÖÃ¯¤À¤¢¤ó¤¿¤é¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤éÇ§ÃÎ¾É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
Ç§ÃÎ¾É¤Î¾É¾õ
ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤ëµÁÊì
¹üÀÞ¤¬´°¼£¤·¤Æ¤â¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÊë¤é¤»¤½¤¦¤â¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Êü¤ê½Ð¤¹¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤º¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¤Þ¤µ¤«¡¢¥Ê¥ª¥ä¤ò²ð¸î¤¹¤ë¤³¤È¤Ë!?
(¤È¤ê¤Þ¤ë¡¢¤Í¤³¤Ý¤Á¤ã)