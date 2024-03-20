3月20日、大井競馬場で行われた11R・京浜盃（Jpn2・ダ1700m・9頭立て・1着＝3000万円）は、服部茂史騎乗の3番人気、サントノーレ（牡3・大井・荒山勝徳）が7馬身差で圧勝。2着に2番人気のアンモシエラ（牝3・栗東・松永幹夫）、3着にハビレ（牡3・美浦・武井亮）が入った。勝ちタイムは1:48.7（良）。このレースは今年から始まるダート三冠競走の一冠目、羽田盃（4月24日・大井・Jpn1・ダ1800m）の優先出走権が与えられるステップレース。

直線は独走

大井所属のサントノーレが圧巻の走りでJRA勢を撃破。ダート三冠競走、羽田盃へ向けて視界良好だ。直線では完全な一人旅で他馬を完封。2着のアンモシエラに7馬身差とまったく寄せ付けなかった。このレースは5着以内に入った地方馬上位2頭、中央馬上位2頭に羽田盃（4月24日・大井・Jpn1・ダ1800m）の優先出走権が付与される。

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サントノーレ 8戦4勝

（牡3・大井・荒山勝徳）

父：エピカリス

母：リンガスウーノ

母父：サウスヴィグラス

馬主：（株）ラ・メール

生産者：松浦牧場

【全着順】

1着 サントノーレ 服部茂史

2着 アンモシエラ 坂井瑠星

3着 ハビレ B.ムルザバエフ

4着 シークレットキー 笹川翼

5 着 ティントレット 森泰斗

6着 マッシャーブルム 矢野貴之

7着 フジマサテイオー 和田譲治

8着 パッションクライ 桑村真明

9着 ブラックバトラー 落合玄太