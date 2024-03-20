【大井・京浜盃】サントノーレが7馬身差圧勝…羽田盃へ視界良好
3月20日、大井競馬場で行われた11R・京浜盃（Jpn2・ダ1700m・9頭立て・1着＝3000万円）は、服部茂史騎乗の3番人気、サントノーレ（牡3・大井・荒山勝徳）が7馬身差で圧勝。2着に2番人気のアンモシエラ（牝3・栗東・松永幹夫）、3着にハビレ（牡3・美浦・武井亮）が入った。勝ちタイムは1:48.7（良）。このレースは今年から始まるダート三冠競走の一冠目、羽田盃（4月24日・大井・Jpn1・ダ1800m）の優先出走権が与えられるステップレース。
大井所属のサントノーレが圧巻の走りでJRA勢を撃破。ダート三冠競走、羽田盃へ向けて視界良好だ。直線では完全な一人旅で他馬を完封。2着のアンモシエラに7馬身差とまったく寄せ付けなかった。このレースは5着以内に入った地方馬上位2頭、中央馬上位2頭に羽田盃（4月24日・大井・Jpn1・ダ1800m）の優先出走権が付与される。
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サントノーレ 8戦4勝
（牡3・大井・荒山勝徳）
父：エピカリス
母：リンガスウーノ
母父：サウスヴィグラス
馬主：（株）ラ・メール
生産者：松浦牧場
【全着順】
1着 サントノーレ 服部茂史
2着 アンモシエラ 坂井瑠星
3着 ハビレ B.ムルザバエフ
4着 シークレットキー 笹川翼
5 着 ティントレット 森泰斗
6着 マッシャーブルム 矢野貴之
7着 フジマサテイオー 和田譲治
8着 パッションクライ 桑村真明
9着 ブラックバトラー 落合玄太