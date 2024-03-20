¡Ú£Í£Ì£Â¡Û³«ËëÀïÁ°¤Ë¡Ö£á£å£ó£ð£á¡×¤¬°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¡¡£²£°Æü¡¢¥á¥¸¥ã¡¼³«ËëÀï¥Ñ¥É¥ì¥¹¡½¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î»î¹çÁ°¤Ë¹â¼Ü¥¹¥«¥¤¥É¡¼¥à¡Ê´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¡Ë¤Ç¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£á£å£ó£ð£á¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤ÎÈþ½÷¥À¥ó¥µ¡¼¤ò½¾¤¨¤¿ÆüÃæ´Úº®¹ç¤Î£´¿ÍÁÈ¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¾ðÇ®Åª¤Ê¥À¥ó¥¹¤È²Î¤òÈäÏª¡£¥á¥¸¥ã¡¼Àï»Î¤¿¤Á¤â¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¨¥¹¥Ñ¡×¤Ï£²£°£²£°Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È´Ú¹ñ¤Î¼ã¼Ô¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò°ìµ¤¤Ë¤Ä¤«¤ß¡¢£²£³Ç¯¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤âÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÊÆ¹ñ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤â¤µ¤é¤Ë¾å¾º¤·¤½¤¦¤À¡£