◆Travis Japan「関コレ」シークレット登場

【モデルプレス=2024/03/20】Travis Japanが20日、京セラドーム⼤阪で開催されたファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2024 SPRING&SUMMER」(以下、関コレ)に出演した。カラフルなセットアップ姿で登場したTravis Japan。シークレットゲストとしての出演がスクリーンに映し出されると割れんばかりの歓声で会場がいっぱいになった。

◆「関コレ」テーマは「I LOVE ENTERTAINMENT」

◆Travis Japanセットリスト

「LEVEL UP」「Love Tag」と激しいダンスの楽曲が続くと、「DRIVIN’ ME CRAZY」ではランウェイを駆け抜けセンターステージまで近づくと「Still on a journey」と移り、コールアンドレスポンスも交えながら観客の近くで歌声を響かせた。センターステージでは川島如恵留の呼びかけで一人ひとり自己紹介へ。松倉海斗が「世界遺産のマチュピチュです」と伝え松倉とかけた“マチュピチュ”コールを促したり、宮近海斗が「“イケメン”と呼んでください」と呼びかけたりと個性溢れるコールアンドレスポンスを展開。最後には、九九を言うことができないことが話題となり「九九ニキ」の異名も持つ松田元太が「九九ニキ」と叫ばれる展開もあり、トークでも会場を盛り上げた。すると、デビュー曲である「JUST DANCE!」でキレたっぷりに歌い踊り、「Okie Dokie!」で爽やかなサウンドを奏でた後、最後に最新曲である「T.G.I. Friday Night -Japanese ver.-」でムーディーな空気に包む。そしてステージを終えると、宮近が「少しの時間でしたが楽しかったですか?」「関コレ最高か!」と熱く煽り、会場を一つにしたところで手を振りながらステージを去っていった。関西から世界へ、文化を発信し続ける「関コレ」。今回は「I LOVE ENTERTAINMENT」をテーマに鈴木愛理、板野友美らモデル、ばんばんざい、平成フラミンゴといったクリエイター、YENA、DJ SODAなどのグローバルゲストがランウェイを歩くほか、EVNNE、超特急、NOAらアーティストがライブパフォーマンスを繰り広げる。MCは朝日奈央と見取り図が担当。中山優馬がLive StreamingのMCを務める。(modelpress編集部)M1 OvertureM2 LEVEL UPM3 Love TagM4 DRIVIN’ ME CRAZYM5 Still on a journeyM6 JUST DANCE!M7 Okie Dokie!M8 T.G.I. Friday Night -Japanese ver.-【Not Sponsored 記事】