オアシスのデビュー30周年キャンペーンの皮切りとして、デビュー・シングル「Supersonic」 (1994年4月11日リリース) の限定コレクターズ・エディションが、2024年4月12日に発売されることが明らかになった。限定コレクターズ・エディションは、7インチVinyl(ナンバリング入りのパールカラー盤)と12cmCDの2形態にてリリースされる。

「Supersonic」7インチVinyl

【リリース情報(輸入盤のみ)】



「Supersonic」■7インチVinylA1. SupersonicB1. Take Me Away■12CDシングル1. Supersonic2. Take Me Away3. I Will Believe (Live)4. Columbia (White Label Demo)