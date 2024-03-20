女王蜂、全国ツアー＜FINAL ANGEL＞開催決定
女王蜂が6月より、＜全国ツアー2024「FINAL ANGEL」＞を開催することを決定した。
本日より、公式ファンクラブCLUB OF qbにてファンクラブ先行チケットの受付も開始している。
＜女王蜂 全国ツアー2024「FINAL ANGEL」＞
料金 7,500円（税込 / 1階スタンディング / 2階指定席 / 別途要ドリンク代）
※6歳以上チケット必要、6歳未満入場不可
※公式HPにて本公演の注意事項を必ずご確認くださいますようお願い申し上げます。
2024年5月11日(土)
【神奈川】
日程：2024年6月14日(金)
会場：KT Zepp Yokohama
時間：開場18:00 / 開演19:00
問い合わせ：DISK GARAGE（https://info.diskgarage.com/）
【愛知】
日程：2024年6月19日(水)
会場：Zepp Nagoya
時間：開場18:00 / 開演19:00
問い合わせ：JAILHOUSE（052-936-6041/平日11:00〜15:00）(www.jailhouse.jp)
【福岡】
日程：2024年6月21日(金)
会場：Zepp Fukuoka
時間：開場18:00 / 開演19:00
問い合わせ：キョードー西日本（0570-09-2424 / 11:00〜15:00（日曜日/祝日休））
【宮城】
日程：2024年6月28日(金)
会場：SENDAI GIGS
時間：開場18:00 / 開演19:00
問い合わせ：ジー・アイ・ピー（https://www.gip-web.co.jp/t/info）
【北海道】
日程：2024年6月30日(日)
会場：Zepp Sapporo
時間：開場17:00 / 開演18:00
問い合わせ：マウントアライブ（050-3504-8700 / 平日 11:00~18:00)
【大阪】
日程：2024年7月4日(木)
会場：Zepp Osaka Bayside
時間：開場18:00 / 開演19:00
問い合わせ：YUMEBANCHI（06-6341-3525 / 平日12:00~17:00)
【大阪】
日程：2024年7月5日(金)
会場：Zepp Osaka Bayside
時間：開場18:00 / 開演19:00
問い合わせ：YUMEBANCHI（06-6341-3525 / 平日12:00~17:00)
【広島】
日程：2024年7月7日(日)
会場：BLUE LIVE HIROSHIMA
時間：開場17:00 / 開演18:00
問い合わせ：YUMEBANCHI（082-249-3571 / 平日12:00~17:00)
【東京】
日程：2024年7月18日(木)
会場：Zepp DiverCity(TOKYO)
時間：開場18:00 / 開演19:00
問い合わせ：DISK GARAGE（https://info.diskgarage.com/）
【東京】
日程：2024年7月19日(金)
会場：Zepp DiverCity(TOKYO)
時間：開場18:00 / 開演19:00
問い合わせ：DISK GARAGE（https://info.diskgarage.com/）
・チケット先行
CLUB OF qb会員先行
3/20(水・祝)20:00〜3/26(火)23:59
https://clubofqb.com/
オフィシャルHP先行
3/29(金)12:00〜4/7(日)23:59
https://eplus.jp/ziyoouvachi24/
＜女王蜂 結成15周年記念単独公演 「正正正(15)」＞
会場：国立代々木競技場 第一体育館
時間：16:00 / 17:00
料金：
ジュリ扇付きチケット10888円（税込／全席指定・オリジナルジュリ扇付き）
通常チケット8888円（税込／全席指定）
※6歳以上チケット必要、6歳未満入場不可
問い合わせ：DISK GARAGE（https://info.diskgarage.com/）
※SOLD OUT
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