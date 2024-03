4月3日(水)に約1年半ぶりのNEW ALBUM『ARCANA』をリリースするいゔどっとが、先行デジタルシングルとして3月20日に『擬態』を配信リリースした。この楽曲は、先日行われたワンマンライブ<IVUDOT ONE MAN LIVE 2024 駄駄>にてサプライズ披露。シリアスな曲調ではありながら、ポジティブなメッセージが込められており、聴く者の心を鼓舞するような楽曲だ。なお、配信リリース日の本日20:00よりいゔどっとのOfficial YouTube chにてミュージックビデオも公開された。

NEW ALBUM『ARCANA』



2024年4月3日(水) Release▼ご予約ページhttps://ivudot.lnk.to/arcana_reserve初回限定盤 UMCK-7240:\4,400 (税込)通常盤 UMCK-1768:\3,300 (税込)<初回盤特典>IVUDOT ONE MAN LIVE TOUR ”POP OUT”よりオリジナル曲14曲のライブ映像を収録!【収録内容】▼CD1 ぶっ壊してよ(MBS/TBS ドラマイズム「明日、私は誰かのカノジョ シーズン 2」オープニング主題歌)2 まほろば3 謎謎4 にらめっこ5 ギャラリー6 Archly7 遊歩(TVアニメ「休日のわるものさん」オープニングテーマ)8 夢で泳いで9 擬態10 いまさら▼DVD ※初回限定盤のみIVUDOT ONE MAN LIVE TOUR ”POP OUT”ブロードウェイ佰鬼園可愛くないね駄法螺ちょっと大人月日記累累404号室赤色と水色ウタカタa lot of love部屋嘘と傷跡余薫