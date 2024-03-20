『FF7 REBIRTH』テーマソング「No Promises to Keep」先行配信スタート
アメリカのシンガーソングライター、ローレン・オルレッド(Loren Allred)が、4月3日にリリースするシングル「No Promises to Keep」からタイトル曲「No Promises to Keep」の先行配信を開始、ミュージックビデオを公開した。
同曲は『ファイナルファンタジーVII リバース』のテーマソングで、象徴的なキャラクターであるエアリスがゲーム内で歌唱するラブバラード。ゲーム音楽の巨匠・植松伸夫が作曲、ゲーム本編のストーリーとシナリオに携わる野島一成が作詞を担当した。
なお、ローレン・オルレッドは作曲者である植松伸夫と彼のバンドconTIKIと同曲を披露した模様が、「THE FIRST TAKE」で全世界公開されている。
(P) 2024 SQUARE ENIX CO., LTD.
(P) 2024 Sony Music Labels Inc.
(C) SOLID / SQUARE ENIX
(C) SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
■リリース情報
『FINAL FANTASY VII REBIRTH』テーマソング
Streaming & Download(配信中)
https://sonymusicjapan.lnk.to/NPTKds1
Music: Nobuo Uematsu
Vocals: Loren Allred
Lyrics: Kazushige Nojima
Lyrics Translation: Ben Sabin, Matt Furda, John Crow
Arrangement & Synthesizer Programming: Tsutomu Narita
シングル「No Promises to Keep」
(FINAL FANTASY VII REBIRTH THEME SONG) [SA-CD Multi Hybrid Single]／LOREN ALLRED
2024年4月3日発売 SACD（2chと5.1ch）
※同日より通常配信、ハイレゾ配信に加え、360 Reality Audio、Dolby Atmosによる立体音響での配信を開始（立体音響は01と02のみを配信）
SICX-10020 \2,750 (税込)
[アナログ]
No Promises to Keep (FINAL FANTASY VII REBIRTH THEME SONG) [12inch Vinyl Single]／LOREN ALLRED
2024年7月10日発売予定
SIJP-161 \3,850 (税込)
【収録曲】
01 No Promises to Keep (FINAL FANTASY VII REBIRTH THEME SONG)/ LOREN ALLRED
02 No Promises to Keep [Band ver.] / LOREN ALLRED & NOBUO UEMATSU conTIKI
03 No Promises to Keep 【Instrumental / Off Vocal】
04 No Promises to Keep [Band ver.] 【Instrumental / Off Vocal】
※スクウェア・エニックスより4月10日に発売予定の「FINAL FANTASY VII REBIRTH Original Soundtrack 〜Special edit version〜」、「FINAL FANTASY VII REBIRTH Original Soundtrack」に収録される「No Promises to Keep LOVELESS Ver.」とは別バージョンです。