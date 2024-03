アメリカのシンガーソングライター、ローレン・オルレッド(Loren Allred)が、4月3日にリリースするシングル「No Promises to Keep」からタイトル曲「No Promises to Keep」の先行配信を開始、ミュージックビデオを公開した。同曲は『ファイナルファンタジーVII リバース』のテーマソングで、象徴的なキャラクターであるエアリスがゲーム内で歌唱するラブバラード。ゲーム音楽の巨匠・植松伸夫が作曲、ゲーム本編のストーリーとシナリオに携わる野島一成が作詞を担当した。

■リリース情報



先行配信「No Promises to Keep」『FINAL FANTASY VII REBIRTH』テーマソングStreaming & Download(配信中)https://sonymusicjapan.lnk.to/NPTKds1Music: Nobuo UematsuVocals: Loren AllredLyrics: Kazushige NojimaLyrics Translation: Ben Sabin, Matt Furda, John CrowArrangement & Synthesizer Programming: Tsutomu Naritaシングル「No Promises to Keep」(FINAL FANTASY VII REBIRTH THEME SONG) [SA-CD Multi Hybrid Single]/LOREN ALLRED2024年4月3日発売 SACD(2chと5.1ch)※同日より通常配信、ハイレゾ配信に加え、360 Reality Audio、Dolby Atmosによる立体音響での配信を開始(立体音響は01と02のみを配信)SICX-10020 \2,750 (税込)[アナログ]No Promises to Keep (FINAL FANTASY VII REBIRTH THEME SONG) [12inch Vinyl Single]/LOREN ALLRED2024年7月10日発売予定SIJP-161 \3,850 (税込)【収録曲】01 No Promises to Keep (FINAL FANTASY VII REBIRTH THEME SONG)/ LOREN ALLRED02 No Promises to Keep [Band ver.] / LOREN ALLRED & NOBUO UEMATSU conTIKI03 No Promises to Keep 【Instrumental / Off Vocal】04 No Promises to Keep [Band ver.] 【Instrumental / Off Vocal】※スクウェア・エニックスより4月10日に発売予定の「FINAL FANTASY VII REBIRTH Original Soundtrack 〜Special edit version〜」、「FINAL FANTASY VII REBIRTH Original Soundtrack」に収録される「No Promises to Keep LOVELESS Ver.」とは別バージョンです。