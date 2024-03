離婚伝説、藤井 風、Kroi、ねぐせ。の新曲に、ano&幾田りらのコラボ曲など『New Music Wednesday[M+T]』が今週注目の新作11曲紹介

話題の新曲を最速で知れる、Spotifyの人気プレイリスト『New Music Wednesday』を、ナビゲーターの竹内琢也が深掘りするポッドキャスト『New Music Wednesday [Music+Talk Edition]』。このSPICEでは同番組で紹介されている、プレイリストだけでは知ることのできないエピソードやSpotifyのエディター(プレイリストを構成している人たち)のこだわりをピックアップして掲載。



今週は……Early Noiseアーティストでもある離婚伝説が、ファーストアルバムをリリースしてカバーに! 藤井風、Kroi、ねぐせ。の新曲に、ano&幾田りらという強力コラボ曲のほか、VivaOla、リュックと添い寝ごはんのニューアルバム、海外からはジャスティン・ティンバーレイクのニューアルバムやBTSのVの新曲など注目の新作11曲紹介! また紹介アーティストのライブやフェス情報も掲載しているので要チェック。番組への感想やリクエストは「#NMWミュージックアンドトーク」をつけてツイートを!

離婚伝説「また旅に誘われて」

離婚伝説のファーストアルバム『離婚伝説』がリリースになりました。離婚伝説は、Spotifyが2024年に躍進を期待する次世代アーティスト『RADAR: Early Noise 2024』にも選出された2人組です。3月15日(金)にSpotify O-EAST(東京・渋谷区)で開催された『Spotify Early Noise Night #16』にも出演していました。昨年リリースされた「愛が一層メロウ」はSpotifyで多く聴かれており、1月にリリースされた「あらわれないで」は初の『New Music Wednesday』のカバーを飾り、『Tokyo Super Hits!』にもリストイン、再生回数も既に150万回を超えるなど広く聴かれています。アルバムには「愛が一層メロウ」「あらわれないで」や、先行でリリースされていた「メルヘンを捨てないで」「スパンコールの女」「さらまっぽ」「眩しい、眩しすぎる」「萌」など全10曲が収録されています。『New Music Wednesday』には「また旅に誘われて」がリストインしました。7月には東名阪ワンマンツアー『1st ONEMAN TOUR「渚のランデブー」』が開催されることも決定しています。

藤井 風「満ちてゆく」

藤井 風の新曲「満ちてゆく」がリリースになりました。3月15日(金)にリリースされ『New Music Friday Japan』でカバーを飾り、今週の『New Music Wednesday』にもリストインしています。今作は3月22日(金)に公開される映画『四月になれば彼女は』の主題歌です。(映画『四月になれば彼女は』は、ベストセラー恋愛小説『四月になれば彼女は』(川村元気 著/文春文庫 刊)の映画化作品。公開されたインタビューによると、「物語を貫いている空気感の様なものにインスパイアされ、自宅で書くのではなく、どこかつーんとした、それでいた神聖で、崇高な場所で書きたいと思って、教会で楽曲を書いた」そう。「映画のエンディングのところでストップして。(その後)どういう音楽が鳴ったら、この物語の邪魔をしないだろうか。それを考えながらピアノに向かいました」とコメントしています。数時間でメロディを書き、歌詞もその日に書いた事を明かしています。藤井 風は、自身最大規模となるコンサートを8月24日(土)、8月25日(日)に横浜・日産スタジアムにて開催することを発表しています。

(まず曲をプレイして最初に思うのはイントロの美しさ。確かに映画のエンディングにスーっと入ってきそう。その曲の制作方法を聞いて納得。実際メロディは1時間くらいしかかかってないそう。藤井 風さんは、このリリースもあり、この1週間結構トピックが多かったですね。まず『tiny desk concerts』の日本版に登場! 『tiny desk concerts』ってアメリカの公共放送 NPR(National Public Radio)がネット展開し、YouTubeとかで見られるんですけど、その名の通り小さい部屋でアーティストがライブをやる人気コンテンツ。僕も最近だとFred Againの『tiny desk concerts』が好きで何回も見ていました。で、その『tiny desk concerts』の日本版がNHKで始まって、その第1弾で登場しています)

ano feat.幾田りら「絶絶絶絶対聖域」

anoと幾田りらがコラボした楽曲「絶絶絶絶対聖域」がリリースになりました。今作は3月22日(金)に前章、5月24日(金)に後章が公開され、二人が主演声優を務める映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』(浅野いにお 原作)の前章主題歌です。後章主題歌の幾田りら feat. ano「青春謳歌」も同時リリースされています。作曲はTK from 凛として時雨が手がけています。Spotifyでは日本のティーンエイジャーに聴かれている話題曲を集めたプレイリスト『Teen Culture』のカバーを飾っています。

(ano、幾田りらで印象的だったのは年末の『NHK紅白歌合戦』で、YOASOBIの「アイドル」でのコラボ。anoちゃんだけでなくNewJeans、Stray Kids、橋本環奈さんなど……超絶豪華なステージでした。今回は、こういう形でのコラボ。凄くアイコン的な存在の二人のコラボという強力さ。そして幾田りらさんの新たな一面が引き出されてる感じもしますよね。デスボイス、シャウト。そしてTK from 凛として時雨感もビシビシ。今週は二人で『しゃべくり007』にも出演!)

First Love is Never Returned「ファンデーションの前に」

First Love is Never Returnedの新曲「ファンデーションの前に」がリリースになりました。First Love is Never ReturnedはSpotifyが2024年に躍進を期待する次世代アーティスト『RADAR: Early Noise 2024』にも選出された5人組バンドで、離婚伝説と同じく『Spotify Early Noise Night #16』にも出演していました。(ライブ後に収録したコメントでもお話してくれましたが、今回のライブがライブハウスではバンド最大キャパ。トップバッターでライブをしてくれました。今年は『VIVA LA ROCK 2024』の出演もありますし、今月はBIGMAMAとの対バンとか、名前を聞く機会が増えると思います。そしてミニアルバムももうすぐ発売!)

4月に発売予定の2nd ミニアルバム『POP OUT! II』からの先行シングルとなる今作は、R&Bの要素残しつつも、るアナログシンセサイザーとカオティックに歪んだギターの音像との融合が見られる楽曲です。Spotifyではプレイリスト『RADAR: Early Noise』のカバーも飾っています。

ねぐせ。「めちゃくちゃ好きな人を愛すように世界を愛して!」

ねぐせ。の新曲「めちゃくちゃ好きな人を愛すように世界を愛して!」がリリースになりました。ポップでハッピーなメロディや飾らない等身大の歌詞で若者を中心に多くの支持を集めているねぐせ。。2022年にリリースした「グッドな音楽を」はSpotifyでは2,000万回再生を突破、TikTok等のSNSでも話題となりTikTok総再生回数9億回を突破しています。2月には1stフルアルバム『ファンタジーな祝日を!!!』をリリースしています。

今作はドラマ『これから配信はじめます』の主題歌。ライブ配信を題材に、配信に集うライバーとリスナーを双方向から描いたドラマのテーマ性ともリンクするように、現代に生きるリアルな若者視点で、SNS世界と現実世界の間における不安や苦しみを表現した楽曲。6月13日(木)に自身初の日本武道館ライブを行うことも発表されています。

Kroi「Water Carrier」

Kroiの新曲「Water Carrier」がリリースになりました。3月20日(水)からディズニープラスにて世界独占配信が予定されている、鳥山明を原作とした『SAND LAND: THE SERIES』のオープニング主題歌です。『SAND LAND: THE SERIES』は、2023年に公開された映画『SAND LAND』をベースにしており、映画では描ききれなかったカットや原作の名シーンに加えて、故・鳥山明が本シリーズのために考案した映画版からさらに続く新たな物語も描かれる予定だそう。Spotifyでは日本の現行のソウルミュージックを特集するプレイリスト『Soul Music Japan』のカバーを飾っています。

ジャスティン・ティンバーレイク「No Angels」

ジャスティン・ティンバーレイクのニューアルバム『Everything I Thought It Was』がリリースになりました。2022年にはジャック・ハーロウのアルバム『 Come Home the Kids Miss You』の「Parent Trap」に客演参加し、カルヴィン・ハリスの「Stay With Me」にもファレル・ウィリアムス、ホールジーと共に客演参加。昨年2023年にはイン・シンクを再結成させ(1990年代後半から2000年代初期にかけ活動したボーイズグループでジャスティン・ティンバーレイクもメンバーの一人)、ジョングクの「3D」のリミックス・バージョンを手がけるなど様々な活動をしていたジャスティン・ティンバーレイクですが、自身のアルバムとしては約6年ぶり。

2018年にリリースされたアルバム『Man of the Woods』以来のニューアルバムとなります。アルバムにはカルヴィン・ハリス、盟友ティンバランド、ルイス・ベル(テイラー・スウィフト、ポスト・マローン)、サーカット(マルーン5、ザ・ウィークエンド)、ワン・リパブリックのメンバーでもあるライアン・テダーなどがプロデューサーとして参加。18曲、1時間17分が収録される大ボリュームのアルバムとなっています。

V「FRI(END)S」

BTSのVが新曲「FRI(END)S」をリリースしました。『New Music Friday Japan』にリストインし、よく聴かれ『New Music Wednesday』にもリストインしています。昨年リリースされUSアルバムチャートで2位を獲得したソロアルバム『Layover』以来の新曲となります。Spotifyではリリース後グローバルチャートのトップ10にランクインしました。

中村一義「​春になれば」

中村一義の新曲「春になれば」がリリースになりました。楽曲の構想・制作に約1年半を費やした楽曲で、2020年以来約4年ぶりの新曲となります。作詞・作曲はもちろん、ほぼ全ての楽器の演奏を自身で手がけています。公開されたセルフライナーノーツでは「一秒一分一時間を回り続ける時計の針の揺れは同じに見えるかもしれない。けれど、一秒一分一時間という、それぞれが感じる長さの異なる時間を生きてきた「あなた」へ、また、その時間を生きた誰もが同じくもそれぞれに異なる「春」を目指すといった、諸行無常と隣り合わせの優しさ、その一切合切を包む望みを描きたかった曲です。 そして、僕が創っているのは音楽なのだから、音楽を聴きたい、と思って創った曲です。 」とコメントしています。Spotifyでは日本のシンガーソングライターの楽曲を特集するプレイリスト『ブルーにこんがらがって』のカバーも飾っています。

リュックと添い寝ごはん「long good-bye」

リュックと添い寝ごはんがニューアルバム『Terminal』をリリースしました。音楽への情熱を力強く鳴らしたロックチューン「反撃的讃歌」、真っ直ぐなラヴソング「Be My Baby」、爽快でピュアな恋の初期衝動を歌った「恋をして」、チャイナ風ギターリフがご機嫌な「天国街道」、カロリーメイト受験生応援WebCMソングであり、バンドとしての決意表明を込めた「未来予想図」など全11曲が収録されています。

『New Music Wednesday』には「long good-bye」がリストインしました。遠くへ旅立つ大切な人への思いを綴った楽曲で、東海道・山陽・九州新幹線(東京~鹿児島中央)のネット予約&チケットレス乗車サービス『スマート EX』のCMソングにもなっています。Spotifyではプレイリスト『青春と一瞬』のカバーも飾っています。

VivaOla「TOO LATE」

VivaOlaのニューアルバム『APORIE VIVANT』がリリースになりました。今作はプロデューサーとしてクリエイティブレーベルw.a.uを主宰するKota Matsukawaが全曲に参加、客演にはreina、Bleecker Chromeの藤田織也が参加しています。『New Music Wednesday』には「TOO LATE」がリストインしました。Spotifyでは日本のインディーシーンの注目曲と最新曲を集めたプレイリスト『Edge!』のカバーを飾っています。

(昨年はsolgasaという同じコレクティヴのメンバーでもあるJua、Wea Atlasとの「GHOST」、SIRUPとの「NO TIME」などをリリース。で、今年に入ってリリースされた楽曲がまた今までのVivaOlaさんの曲とムードも違っていて、ミニマルな統一された世界観の楽曲リリースが続き、それをこのKota Matsukawaさんと一緒にやっているんだなと。結構僕も好きでアルバムのリリースに向けてこの番組では何度かピックアップしました。2021年の前作『Juliet is the moon』はSoulflexのZINさん、YonYonさん、starRoさん、Sagiri Solさんと..色んな人と作られたアルバムでしたが、今回は客演も多くなくこのKota Matsukawaさんとがっつり作られたアルバムになってます。単純にサウンドがむちゃくちゃ好み。本当に素晴らしいミニマルな世界観のR&Bアルバムだなと)

文=竹内琢也、Y.SHOGO

