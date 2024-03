EXILE THE SECONDが、3月20日に福井 ハピリンホールにて北陸新幹線福井開業を記念したイベント『EXILE THE SECONDエクスクルーシブトークin福井市』を開催した。

株式会社LDH JAPANは、福井市の地域活性化連携協定の締結先であり、社会貢献及び地方創生活動を継続的に実施中。北陸新幹線福井開業当日3月16日の朝には福井市食のPR大使にして福井市特別1日駅長に任命された橘ケンチが、JR西日本主催の『北陸新幹線金沢~敦賀間開業式典・福井駅出発式』および福井市主催イベント『北陸新幹線ウェルカムフェスタ』に出席しており、わずか4日で『エクスクルーシブトーク』のために福井へ戻った。イベントは、東京から直通で足を運べることへの橘の感想をはじめ、メンバーそれぞれの挨拶からスタートした。

まずは、福井市とLDH JAPANの地域活性化連携協定締結の折に式にも参列したEXILE SHOKICHIが「締結式ではもちろん番組収録で訪れた際も福井市のみなさんとLDH JAPANの絆を至るところで感じました」と語り、福井市と姉妹都市で2024年に提携30周年を迎える熊本市出身のEXILE NESMITHも「今後福井市さんと地元 熊本市との橋渡しができたら」といった来福で生まれた気持ちを披露。

現在さんじのおやつ観光交流センター店にてポップアップストアを開催中のAMAZING COFFEEをプロデュースするEXILE TETSUYAは、橘とともに社会貢献及び地方創生に携わる身として「素敵な取組を目や耳にするたびにケンチには1日も早く福井市に連れてきてほしかった」と福井市×LDH JAPANの取組の充実ぶりにも言及。EXILE AKIRAは「あの日皆さんからおもてなしの気持ちをいただいて気合いが入ったことを思い出します」とコロナ禍を経た2022年2月、『EXILE LIVE TOUR 2021“RED PHOENIX”』初日のサンドーム福井でEXILEエンタテインメントを復活させた日の想いを口にした。

その後も、橘ケンチが越前福井の銘醸蔵である黒龍酒造および常山酒造とコラボした日本酒2種『黒龍 あどそ 橘』『常山橘』の発売や好評企画『ふくいとそば。The Booklet』第2版といった福井市とLDH JAPANによる一連の北陸新幹線福井開業記念企画を「初めての試みや特別な企画をきっかけに多くの方にこの街の魅力を知っていただきたかった」と話題にしながら、客からの質問に応えるコーナーを挟んで最後には客席をバックに記念撮影を実施。終始楽しい雰囲気に満たされたまま60分間のイベントを終えた。

なおEXILE THE SECONDは、延伸された北陸新幹線で福井から乗り継ぎなしでつながった長野ビッグハットにて『EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2024 “THE FAR EAST COWBOYZ”』2デイズ公演を3月23日、24日に控えている。

(文=リアルサウンド編集部)