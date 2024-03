THE NEW SIX、タイトル曲「FUEGO」MV公開…完全体でパワフルなパフォーマンスを披露

THE NEW SIX(TNX)が、約9ヶ月ぶりにカムバックした。本日(20日)午後6時、THE NEW SIXは各音楽配信サイトを通じて1stシングル「FUEGO」を発売した。「FUEGO」は、スペイン語で“火”を意味する単語で、個人が持つ否定的な感情を燃やし、果てしない目標に向かって旅に出るTHE NEW SIXの抱負を表現した曲だ。曲全体の808ベースが中毒性を高め、起承転結がはっきりとしており曲のドラマチックさを際立たせた。

発売に先立ち、THE NEW SIXは様々なプロモーションコンテンツで期待を高めた。2つのバージョンのコンセプトフォトと3回にわたって公開されたミュージックビデオの予告映像などで、カムバックを待ってきたファンをときめかせた。「FUEGO」は約9ヶ月ぶりに発売するTHE NEW SIXの新曲で、メンバーのチョン・ジュンヒョクが活動を再開して初めて参加した作品だ。SBSボーイズグループサバイバル「LOUD」を通じて結成され、正式デビュー前から絆を深めてきた6人のメンバー。これまでの悩みや不安を払拭して、1つになって帰ってくるだけに、カル群舞(体を曲げる角度から指先まで完璧に合わせ、刃物のようにキレのあるダンス)で見せる抜群のチームワークに期待が高まった。豪華制作陣も目を引いた。“男性アイドルのヒット曲メーカー”の異名を得たPENOMECOは、THE NEW SIXのデビュー曲「Move」に続き、今回の「FUEGO」にも参加した。THE NEW SIXは、新曲を発表する度にグレードアップしたビジュアルと表現力で成長を重ねてきた。デビューアルバム「WAY UP」から、レトロな感性を披露した3rdミニアルバム「BOYHOOD」に至るまで、幅広い音楽と成長する姿を見せてきたTHE NEW SIX。新曲「FUEGO」を通じて次のチャプターを予告し、もう一度“レジェンド”を更新する。