±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¤Ë¤Ï½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¡©¡ÖÎø°¦·Ð¸³¤Û¤Ü¥¼¥í¡ª¤ÎËÍ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¹¬¤»¤òÄÏ¤à¤Þ¤Ç¡×¤Îºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý
¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Ï¡Ö½Ð²ñ¤¤·Ï¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤Ï¤Ð¤«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÉ÷Ä¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤Ï5¿Í¤Ë1¿Í¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÀ®º§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤È¤Ê¤é¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤Ë¤Ç¤¤ë¡×¤È»×¤¨¤ëÁê¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï°ìÄ«°ìÍ¼¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²¿¿Í¤â¤Î¿Í¤È¥Ç¡¼¥È¤ò½Å¤Í¤ë¤Î¤Ë¤Ï»þ´Ö¤â¤ª¶â¤â¤«¤«¤ê¡¢¡Èº§³èÈè¤ì¡É¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Çº§³è¡ª¥Ç¡¼¥È¤ò½Å¤Í¤Æ¤â±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤º¡£¤È¤¢¤ëÃËÀ¤ÎÊ³Æ®µ¡ª
¤½¤ó¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤òÍøÍÑ¤·¤¿º§³èÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿³ÑÌî¥Ö¥¿¼Ñ¤µ¤ó¤ÎÂÎ¸³Ì¡²è¡ÖÎø°¦·Ð¸³¤Û¤Ü¥¼¥í¡ª¤ÎËÍ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¹¬¤»¤òÄÏ¤à¤Þ¤Ç¡×¤¬ÏÃÂê¤À¡£¤â¤È¤â¤È½÷À¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦¥Ö¥¿¼Ñ¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡È±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¡É¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ2¿Í¤Î´Ø·¸¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡£2¿Í¤Î²¹¤«¤ÇÀ¿¼Â¤Ê´Ø·¸À¤ÏInstagram¤Ç¤ÎÏ¢ºÜ»þ¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£¥Ö¥¿¼Ñ¤µ¤ó¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£¥Ç¡¼¥È¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎø°¦·Ð¸³ÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý
¡½¡½¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÎÍøÍÑ¤ËÉÝ¤µ¤äÄñ¹³´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÄñ¹³¤ÏÂ¿¾¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡ªÅö»þ¤Ï¡¢º£¤Û¤É¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë½Ð²ñ¤¤·Ï¥µ¥¤¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤È½Ð²ñ¤¦¡¢¾¯¤·´í¤Ê¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¼«¿È¿¦¾ì¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¹ç¥³¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¿ô¤Î½Ð²ñ¤¤¤â¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤«¤é1ÂÐ1¤Ç½Ð²ñ¤¨¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ï½é²ó¤Î¥Ç¡¼¥È¤Þ¤Ç¤³¤®¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ö¥¿¼Ñ¤µ¤ó¤Ï¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤ªÁê¼ê¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇºÇ½é¤Ï·Ù²ü¿´¤ò²ò¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò¤è¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤ä¿¦¶È¤Ê¤É¤ÎÅö¤¿¤ê¾ã¤ê¤Î¤Ê¤¤ÏÃÂê¤Çµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡Ö¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡×¤ÎÏÃÂê¤ò¿¶¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¤ª¿©»ö¥Ç¡¼¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ºÇ½é¤«¤éÌë¤´ÈÓ¤À¤È·Ù²ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢½é²ó¤Ï¥é¥ó¥Á¤ä¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤ªÃë¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½ÂÎ¸³µ¤Ç¤Ï¡Ö¿ô¤¨¤ë¤Î¤òÅÓÃæ¤Ç¤ä¤á¤¿¤¯¤é¤¤Â¿¤¯¤Î½÷À¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¿ô¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ëè½µ1¿Í°Ê¾å¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢È¾Ç¯´Ö¤Ç30¿Í¶á¤¯¤ÎÊý¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡ª±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È¥¿¥¤¥ä¥¤µ¤ó¡É°Ê³°¤Ë¤â¡¢2²óÌÜ°Ê¹ß¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
2²óÌÜ¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿Êý¤â5¿Í¤¯¤é¤¤¤Ï¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£¤¬¡¢ËÍ¼«¿È¥È¡¼¥¯¤ò¹¤²¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2²óÌÜ3²óÌÜ¡Ä¡Ä¤È¥Ç¡¼¥È¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Éé¤Î¥¸¥ó¥¯¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿(´À)¡£
¡½¡½¤½¤ì¤À¤±¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÎÊý¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤Èº§³èÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£²¿¤¬º§³è¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤ä¤Ï¤êÎø¿Í¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤È¥Ç¡¼¥È¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎø°¦·Ð¸³ÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Á³¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò³Ø¤ó¤À¤ê¡¢£²²óÌÜ¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë·Ð¸³¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤ò¼«¿®¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢º£²ó¤Ï¥À¥á¤Ç¤âÃå¼Â¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ª¤ÈÂª¤¨¤Æº§³èÈè¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤´¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ÇÎø³è¡¦º§³è¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ËÍ¼«¿È¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ëº§³è¤·¤Æ¤¤¤ÆºÇ½é¤Ï°ì´î°ìÍ«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ï½Ð²ñ¤¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·Ðíâ×Åª¤Ë¸«¤ë¤Î¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢µï¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½ºîÃæ¤Ç¤Ï¡¢¹ðÇò¤ä½é¤á¤Æ¤Î¤ªÇñ¤Þ¤ê¤¬¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔÅÙ¡¢¥¿¥¤¥ä¥¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òµ¤¸¯¤Ã¤ÆÃÊ³¬¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ö¥¿¼Ñ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»Ñ¤¬ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¤â¹¥´¶¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ö¥Ö¥¿¼Ñ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤ò¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
½÷À¤Ëµ¤¸¯¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ÐÊ¹¤³¤¨¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¼«¿È¤Ï´ª°ã¤¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤âÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£¹ðÇò¤Î¤È¤¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¤¿¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±À³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¤´Î¾¿Æ¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èà½÷¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¤è¤ê¿¿·õ¤Ë¸òºÝ¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Æ±À³¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²È»ö¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤ªÆó¿Í¤¬½é¤á¤Æ·ö²Þ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥ä¥¤µ¤ó¤¬¥Ö¥¿¼Ñ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È½Ð¤·¡¢¥Ö¥¿¼Ñ¤µ¤ó¤¬¾¯¤·²æËý¤·¤Ä¤Ä¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¥Ö¥¿¼Ñ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¥¿¥¤¥ä¥¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Æ±À³¤Ç¤ÏÈà½÷¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤º·ö²Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤«¤éÈà½÷¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Î²È»ö¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¹¤®¤Æ´ðËÜÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¹¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ä¡Ä(¾Ð)¡£
¡½¡½¤´É×ÉØ¤È¤Ê¤é¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¸½ºß¤â¤¿¤Þ¤Ë°Õ¸«¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤²æËý¤»¤º¤Ëµ¤»ý¤Á¤Îº¬¸»¡Ö¤³¤¦»×¤¦¤«¤é¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤òÅÁ¤¨¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Instagram¤Ç¤ÎÏ¢ºÜ¤¬ÅÅ»Ò½ñÀÒ²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Instagram¤ÇÌ¡²è¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤â¤È¤â¤ÈInstagram¤Ç°é»ù¥¨¥Ã¥»¥¤¤äÂÎ¸³ÃÌ¤òÆÉ¤à¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡ÖÃËÀÌÜÀþ¤Çº§³èÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤¿¤é¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¡ª¡×¤È»×¤¤¡¢Ì¡²è¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ò¿Í¤ËÏÃ¤¹¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºîÉÊ¤ÎÈ¯É½¾ì½ê¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Instagram¤ÏÅê¹Æ¿ô¤â10Ëç¤ÇÉÁ¤¤ä¤¹¤¯¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁØ¤â¥¢¥é¥µ¡¼¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÇÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß4Ç¯¶á¤¯Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Instagram¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ì¡²è¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤äÌ´¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¸½ºßInstagram¤ÇÇ¥³èÊÔ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤äÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤ÎÊý¤«¤é»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¤¤¤ÌÜÉ¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤òÌ¡²è¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤ê¡¢Ã¯¤«¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áÀ¾Ï¢»û¤¯¤é¤é