北朝鮮代表の来日メンバーが発表！ 岐阜所属のムン・インジュら24名。W杯予選で森保Jと２連戦
日本サッカー協会は３月20日、北朝鮮代表の来日メンバーを発表した。
メンバーは以下のとおり。
GK カン・ジュヒョク KANG JU HYOK 1997.05.31 フェップル体育団
GK シン・テソン SIN TAE SONG 2000.05.30 4・25体育団
GK ユ・グァンジュン YU KWANG JUN 2000.11.05 黎明体育団
DF チャン・グクチョル JANG KUK CHOL 1994.02.16 フェップル体育団
DF ジョン・クムソン JONG KUM SONG 1997.01.24 鯉明水体育団
DF チェ・オクチョル CHOE OK CHOL 1998.11.11 機関車体育団
DF チェ・ジンナム CHOE JIN NAM 1998.11.20 黎明体育団
DF キム・ギョンソク KIM KYONG SOK 2000.02.19 先鋒蹴球団
DF キム・ポンヒョク KIM POM HYOK 2000.04.15 黎明体育団
DF キム・ユソン KIM YU SONG 2003.07.18 鴨緑江体育団
MF キム・グクボム KIM KUK BOM 1995.02.19 4・25体育団
MF リ・ウンチョル RI UN CHOL 1995.07.13 機関車体育団
MF チェ・ジュソン CHOE JU SONG 1996.01.27 鴨緑江体育団
MF ムン・インジュ MUN IN JU 1999.08.22 ＦＣ岐阜
MF カン・グクチョル KANG KUK CHOL 1999.09.29 鯉明水体育団
MF ペク・チョンソン PAEK CHUNG SONG 2000.02.25 黎明体育団
MF キム・ヒョン KIM HYON 2000.03.06 鴨緑江体育団
MF キェ・タム KYE TAM 2000.10.06 黎明体育団
MF キム・ソンヘ KIM SONG HYE 2003.01.15 先鋒蹴球団
MF リ・イルソン RI IL SONG 2004.01.14 黎明体育団
FW ジョン・イルグァン JONG IL GWAN 1992.10.30 朝鮮体育大学
FW ハン・グァンソン HAN KWANG SONG 1998.09.11 4・25体育団
FW キム・グクジン KIM KUK JIN 2000.10.11 機関車体育団
FW リ・ジョグク RI JO GUK 2002.05.09 黎明体育団
【PHOTO】長友・小川が復帰！W杯アジア二次予選、北朝鮮との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
森保ジャパンはワールドカップ・アジア２次予選で北朝鮮と対戦する。21日に国立競技場で、26日には平壌の金日成スタジアムで相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
メンバーは以下のとおり。
GK カン・ジュヒョク KANG JU HYOK 1997.05.31 フェップル体育団
GK シン・テソン SIN TAE SONG 2000.05.30 4・25体育団
GK ユ・グァンジュン YU KWANG JUN 2000.11.05 黎明体育団
DF チャン・グクチョル JANG KUK CHOL 1994.02.16 フェップル体育団
DF ジョン・クムソン JONG KUM SONG 1997.01.24 鯉明水体育団
DF チェ・オクチョル CHOE OK CHOL 1998.11.11 機関車体育団
DF チェ・ジンナム CHOE JIN NAM 1998.11.20 黎明体育団
DF キム・ギョンソク KIM KYONG SOK 2000.02.19 先鋒蹴球団
DF キム・ポンヒョク KIM POM HYOK 2000.04.15 黎明体育団
DF キム・ユソン KIM YU SONG 2003.07.18 鴨緑江体育団
MF リ・ウンチョル RI UN CHOL 1995.07.13 機関車体育団
MF チェ・ジュソン CHOE JU SONG 1996.01.27 鴨緑江体育団
MF ムン・インジュ MUN IN JU 1999.08.22 ＦＣ岐阜
MF カン・グクチョル KANG KUK CHOL 1999.09.29 鯉明水体育団
MF ペク・チョンソン PAEK CHUNG SONG 2000.02.25 黎明体育団
MF キム・ヒョン KIM HYON 2000.03.06 鴨緑江体育団
MF キェ・タム KYE TAM 2000.10.06 黎明体育団
MF キム・ソンヘ KIM SONG HYE 2003.01.15 先鋒蹴球団
MF リ・イルソン RI IL SONG 2004.01.14 黎明体育団
FW ジョン・イルグァン JONG IL GWAN 1992.10.30 朝鮮体育大学
FW ハン・グァンソン HAN KWANG SONG 1998.09.11 4・25体育団
FW キム・グクジン KIM KUK JIN 2000.10.11 機関車体育団
FW リ・ジョグク RI JO GUK 2002.05.09 黎明体育団
【PHOTO】長友・小川が復帰！W杯アジア二次予選、北朝鮮との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
森保ジャパンはワールドカップ・アジア２次予選で北朝鮮と対戦する。21日に国立競技場で、26日には平壌の金日成スタジアムで相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部