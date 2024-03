卒業・新入社、そして大型連休と、いままさに旅行シーズン。

この旅行。これまで旅というと、日常から抜け出すための「手段」というあり方だった。

でもアフターコロナのいま、「旅は最高の生き方をするためのきっかけであり、2024年は『Travel is LIFE』という考え方に変わっていく」という。

―――そう予測しているのが、世界最大級の宿泊予約サイト Booking.com 。

「すべての人に、世界をより身近に体験できる自由を」を企業理念に、多種多様な宿泊施設や旅ナカ体験、旅行中のシームレスな移動手段を提供する Booking.com のブッキング・ドットコム・ジャパンは、2024年の旅行トレンド予測をもとに、ゲストといっしょに考える「旅して見つける最高の自分!」をテーマにしたトークイベント&交流会を開催。

題して「 Travel Talk Series 」

「Travel Talk Series vol.1」は、シンガーソングライターMiyuuさんと、トラベルエディター伊澤慶一さんが「旅して見つける最高の自分!」をテーマにトーク。

ブッキング・ドットコムがオフィスを構えるシェアオフィス「WeWork」で開催し、WeWork に入居する企業や個人会員の方であれば誰でも自由に参加できるイベントに。

ラウンジにて無料で提供しているビールを片手に、リラックスして参加される人も……。

好きなことをとことん突き詰めて

ゲストのひとり、Miyuuさんは、父親の影響で幼少期から車での旅が好きで、どこへ行くにも必ずアコースティックギターを持ち歩いていたという。

旅先で自然と出た音色に合わせて歌うのが習慣で、YouTubeにアップした京都でのミュージックビデオがきっかけとなり、本格的に音楽活動をスタート。

現在は音楽と旅を組み合わせて発信するシンガーソングライターとして、全国でのライブ公演を行いつつ、テレビ朝日系旅番組「朝だ!生です旅サラダ」などのメディアにも出演中。

また、ハワイや韓国など海外でもアコースティックギターを抱えて旅し、現地の方とセッションした様子などを写真とともに紹介。

2022年に1ヶ月間、キャンピングカーで日本全国を回った旅についても話し、思いついたらすぐに運転免許取得のために教習所に通ったエピソードや、最初は車に関する知識もなかったものの今では自らDIYするまでに至るなど、驚きの行動力を明かした。

さらにキャンピングカーでの旅では、長野県を訪れた際、ツリーハウスを制作する方と偶然知り合ったのが人生のターニングポイントに。

好きなことをとことん突き詰めていく姿勢に感化され、自分自身も感性に素直に生きていこうと決意。

旅先でのライブや出会いが、自身の生き方やクリエイティビティにもたらす好影響について話してくれた。

五感を解放する旅へ

もうひとりのゲストは、トラベルエディターとして国内外の数々のガイドブックや旅コンテンツの制作に携わる伊澤慶一さん。

伊澤さんは、旅の魅力と効能について語り、ここ最近の自身の旅のテーマであるという「五感を解放する旅」について、大好きな旅先のひとつハワイを例にあげ、こう伝えた。

「ハワイの穏やかな気候や、ロコの温かいおもてなしによって五感が刺激されたり満たされたりすることで、感動したり、ひらめいたりして、生きていることを実感できる。最近の旅では、旅先で五感を研ぎ澄ますための“余白”となる時間をあえてつくっている」

また、「五感を最大限刺激する旅」については、ブッキング・ドットコムが発表した「2024年 7つの旅行トレンド予測」でも紹介しているから、こちらもあわせてチェックを↓↓↓

https://news.booking.com/ja

「旅は思い立ったらできるだけ早く実行に移す」

また、イベントのテーマである「Travel is LIFE」について、伊澤さんは「旅は趣味でもあり、仕事でもあることから、僕にとっては『Travel is All of My Life』」と答えた上で、3枚の写真を紹介。10代で旅したノートルダム寺院(パリ)、20代で旅したサナア旧市街(イエメン)、30代で旅したラハイナ(マウイ島)の写真をもとに、旅のスタイルは人生のステージとともに変化していく…と。

そして、この3つの旅先が火災や内戦で今は行けなくなってしまったことから「行きたいと思ったときに、その旅ができるとは限らない。いまは当日の航空券やホテルも、WEBで自在に取れる時代。旅は思い立ったらできるだけ早く実行に移すことが大切」と教えてくれた。

誰でもネットで旅をプランニングできる時代、旅へのモチベーションの変化は?

そんな問いに二人はこう伝えてくれた。

「自分の中で強い“好き”がある人は、情報を集めるのに積極的だし、自分自身の力で海外に出ることもためらわない。

いまは色々な世界を見てみたいというよりも、自分の好きを深掘りしたい人が旅に出ているのではないか。

そういう旅ができる人は人生が豊かだし、今回のイベントのテーマでもある『旅して見つける最高の自分!』を実現できていると思う」(伊藤)

「以前は旅行代理店さんや添乗員さんのモデルプランやおすすめがあったが、いまはブッキング・ドットコムさんのような予約サイトのおかげで、自分の趣味と旅先選びが直結する時代。

もともと自分は、これをやりなさいといわれてもやらないタイプなので、アレンジできる時代だからこそ、モチベーションがあがる」(Miyuuさん)

―――イベント終了後は参加者と直接交流する時間も設けられ、和やかな雰囲気で「Travel Talk Series vol.1」は終了。

「旅して見つける最高の自分!-Travel is LIFE-」をテーマにしたイベント&交流会は、今後もゲストを招いて開催するというから、最新情報は公式サイトをチェック↓↓↓

https://news.booking.com/ja