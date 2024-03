■乃木坂46卒業生・秋元真夏、白石麻衣、高山一実、樋口日奈と現役メンバーのスペシャルトークも!

3月7日から10日にかけて開催された『乃木坂46 12th YEAR BIRTHDAY LIVE』の全4日間のライブを、1日かけてノンストップで振り返る番組『乃木坂46 12th YEAR BIRTHDAY LIVE~123曲 10時間 ONE DAY LIVE!~』が、3月31日に配信されることが決定した。



番組内では、ライブ映像のみならず、ライブ後日に収録された”スペシャルトーク”の模様も配信。スペシャルトークには、現役メンバーに加えて、乃木坂46の卒業生である秋元真夏、白石麻衣、高山一実、樋口日奈が出演する。



さいたまスーパーアリーナにて開催され、4日間で合計8万人を動員した『乃木坂46 12th YEAR BIRTHDAY LIVE』は、乃木坂46が過去にリリースした楽曲の中から厳選された123曲を4日間に分けて披露し、乃木坂46の歴史を振り返ったライブ。



今回の番組は、大きな盛り上がりを見せた4日間のライブを、1日で一挙に楽しめる”お祭り”的な企画となる。



3月31日の朝10時から配信を開始し、Day1からDay4のライブ映像を一挙に配信。さらに、本番組の目玉企画として、ライブ後日に収録された約30分のスペシャルトークが番組内で合計4本紹介される。



前述のとおり、スペシャルトークには現役メンバーのみならず、乃木坂46の卒業生である秋元真夏、白石麻衣、高山一実、樋口日奈がゲストとして登場。12thバスラの映像と卒業生が出演した過去のライブ映像を観ながら、卒業生はステージに立っていた当時の思い出エピソード、現役メンバーは先輩から楽曲のパフォーマンスを引き継ぐ後輩としての想いなどを語っている。



さらに、12thバスラに関する裏エピソードを語る場面も。卒業生×現役メンバーの貴重なトークを楽しむことができる本番組に注目だ。



配信情報

『乃木坂46 12th YEAR BIRTHDAY LIVE~123曲 10時間 ONE DAY LIVE!~』

03/31(日)10:00~配信開始(23:10配信終了予定)

※配信チケット販売企画:3月23日(土)12:00~3月31日(日)15:00



★3月31日(日)の配信タイムテーブル

▼10:00

『12th YEAR BIRTHDAY LIVE』Day1公演

▼12:30

Day1公演スペシャルトーク(高山一実、賀喜遥香、山下美月、弓木奈於)

▼13:05

『12th YEAR BIRTHDAY LIVE』Day2公演

▼15:50

Day2公演スペシャルトーク(樋口日奈、久保史緒里、阪口珠美、田村真佑)

▼16:25

『12th YEAR BIRTHDAY LIVE』Day3公演

▼19:05

Day3公演スペシャルトーク(白石麻衣、梅澤美波、佐藤楓、向井葉月)

▼19:40

『12th YEAR BIRTHDAY LIVE』Day4公演

▼22:35

Day4公演スペシャルトーク(秋元真夏、岩本蓮加、遠藤さくら、与田祐希)

▼23:10

配信終了



リリース情報

2024.02.21 ON SALE

Blu-ray&DVD『11th YEAR BIRTHDAY LIVE』





2024.04.10 ON SALE

SINGLE「チャンスは平等」



配信の詳細はこちら

https://www.nogizaka46.com/s/n46/page/12th_birthday_live



乃木坂46 OFFICIAL SITE

https://www.nogizaka46.com