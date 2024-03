■YOASOBI、4月にロサンゼルス・サンフランシスコで開催されるワンマン公演のチケットは、受付からわずか30分で完売に!YOASOBIが、8月1日~4日にアメリカ・シカゴで行われる世界最大規模の音楽フェスティバル『Lollapalooza』に出演することが決定した。出演日など詳細は後日発表を予定している。2023年8月に開催された『88rising’s Head in the Clouds LA Music & Arts Festival』で自身初のアメリカでのライブを敢行したYOASOBI。2024年4月には、世界最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival』への出演を予定。同じく4月にロサンゼルス・サンフランシスコで開催予定のワンマン公演のチケットは、受付からわずか30分で完売となった。YOASOBIのグローバルな活躍に注目だ。イベント情報『Lollapalooza 2024』08/01(木)~08/04(日)Chicago, IL-Grant Park(アメリカ)リリース情報2024.03.13 ON SALESINGLE「Biri-Biri」2024.03.13 ON SALEANALOG「Biri-Biri」2024.04.10 ON SALEBlu-ray『THE FILM 2』※Blu-ray 2枚組+特製バインダー+ライブ写真集『Lollapalooza 2024』OFFICIAL SITEhttps://www.lollapalooza.comYOASOBI OFFICIAL SITEhttps://www.yoasobi-music.jp/