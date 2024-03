ZIPANG OPERAが4月10日にリリースする初EP作品「Rock Out」のジャケット写真が公開。あわせてタイトル曲「Rock Out」が3月22日0時より先行配信されることが決定した。タイトル曲「Rock Out」は、疾走感あるアグレッシブなパワーソング。歌詞には“思い切り楽しめ!”“人生楽しめ!”といったメッセージが込められており、鼓舞されるような力強い1曲となっている。サウンドはロックとヒップホップが融合された、中毒性のあるものに仕上がっているそうだ。

1st EP『Rock Out』



2024年4月10日(水)発売【PKG予約リンク】https://lnk.to/zipangopera-rockout_PKG■ZIPANG OPERA 1st EP「Rock Out」・通常盤 ※スリーブケース仕様、56Pフォトブック付き形態: CD+Blu-ray品番: LGCL-1012,1013価格: \4,400 (税込)CD収録内容:01. Rock Out02. Get Over03. 宵々 (佐藤流司 & 心之介)04. Shape of Love (spi & 福澤 侑)05. シンギュラリティサーカス (佐藤流司)06. Devilish (福澤 侑)07. 刹那 (心之介)08. Story of My Life (spi)Blu-ray収録内容:・Rock Out -Music Video-・Get Over -Illustration Music Video-・Trajectory to “Rock Out”封入特典オリジナルブロマイド(全8種中、1種ランダム)・佐藤流司 Edition形態: CDのみ品番: LGCL-1014価格: \1,650 (税込)CD収録内容:01. Rock Out02. Get Over03. シンギュラリティサーカス (佐藤流司)04. 宵々 (佐藤流司 & 心之介)封入特典オリジナルブロマイド(全2種中、1種ランダム)・福澤 侑 Edition形態: CDのみ品番: LGCL-1015価格: \1,650 (税込)CD収録内容:01. Rock Out02. Get Over03. Devilish (福澤 侑)04. Shape of Love (spi & 福澤 侑)封入特典オリジナルブロマイド(全2種中、1種ランダム)・心之介 Edition形態: CDのみ品番: LGCL-1016価格: \1,650 (税込)CD収録内容:01. Rock Out02. Get Over03. 刹那 (心之介)04. 宵々 (佐藤流司 & 心之介)封入特典オリジナルブロマイド(全2種中、1種ランダム)・spi Edition形態: CDのみ品番: LGCL-1017価格: \1,650 (税込)CD収録内容:01. Rock Out02. Get Over03. Story of My Life (spi)04. Shape of Love (spi & 福澤 侑)封入特典オリジナルブロマイド(全2種中、1種ランダム)受注生産限定盤 ※Sony Music Shop限定、スリーブケース仕様、56Pフォトブック付き1.通常盤(CD+Blu-ray)+佐藤流司 アクリルスタンド付き 品番:LGCL-9006,90072.通常盤(CD+Blu-ray)+福澤 侑 アクリルスタンド付き 品番:LGCL-9008,90093.通常盤(CD+Blu-ray)+心之介 アクリルスタンド付き 品番:LGCL-9010,90114.通常盤(CD+Blu-ray)+spi アクリルスタンド付き 品番:LGCL-9012,9013価格: ¥6,050 (税込)