UNISON SQUARE GARDENが7月24日(水)にバンド結成20周年記念盤となる20th ANNIVERSARY BEST SPECIAL BOX『SUB MACHINE, BEST MACHINE』をリリースすることが決定した。ベストアルバムという名目でリリースされる今作のDISC1は、これまで音源化されていない未発表曲11曲と新たに制作した「アナザーワールドエンド」を加えた計12曲をsub tracks盤として収録。バンド結成初期の楽曲や、バンド結成初期〜メジャーデビュー前後ライブでしか演奏されなかった楽曲を中心に構成されている。DISC2とDISC3には、best tracks盤として、2008年リリースのメジャーデビューシングル「センチメンタルピリオド」から最新シングル「いけない fool logic」に配信限定曲を加えた計22曲を収録する(一部再ミックス、再レコーディングあり)。

ジャケットデザインは、これまでのアートワークを多数制作しているいのうえよしひろ氏が担当。バンドの歴史を彩る数々のジャケットモチーフが今作のどこに使用されているか探してみてほしい。

▲『SUB MACHINE, BEST MACHINE』受注生産限定盤・通常盤共通ジャケット

20th ANNIVERSARY BEST SPECIAL BOX『SUB MACHINE, BEST MACHINE』



受注生産限定盤 [3CD+5BD+ライナーノーツ付ブックレット+グッズ(フィギュア)+BOX仕様] TFCC-81069〜81076 \20,000 (税込)初回生産限定盤 [3CD+BD] TFCC-81077〜81080 \7,700(税込)通常盤 [3CD] TFCC-81081〜81083 \4,400(税込)※受注生産限定盤は5月15日(水)まで受付<CD収録曲>全形態共通 ●DISC1 -sub tracks-01. 星追い達の祈り02. 空の在処03. レボリューションナンバーミー04. ミカエルは雲の上05. ナツノヒ06. メロウ07. カナシミトレイン08. 愛はきっと09. 月と天秤10. bad music disco11. ラズベリー、my dear12. アナザーワールドエンド(新曲)●DISC2 & 3 -best tracks-DISC201. センチメンタルピリオド (S.B style)02. マスターボリューム (S.B style)03. MR. アンディ (S.B style)04. cody beats (S.B style)05. スカースデイル (S.B style)06. オリオンをなぞる (S.B style)07. 流星のスコール (S.B mix)08. リニアブルーを聴きながら09. 桜のあと (all quartets lead to the?)10. harmonized finale11. シュガーソングとビターステップDISC301. Silent Libre Mirage02. 10% roll, 10% romance03. Invisible Sensation04. fake town baby05. 春が来てぼくら06. Catch up, latency07. Phantom Joke08. Nihil Pip Viper09. kaleido proud fiesta10. カオスが極まる11. いけないfool logicS.B style:再レコーディング曲 S.B mix:ミックス変更曲<受注生産限定盤付属Blu-ray>・“Populus Populus” TOUR 2011 ~3rd album release tour~ at 日比谷野外音楽堂 2011.08.20 ・UNISON SQUARE GARDEN LIVE SPECIAL "fun time 724" at Nippon Budokan 2015.7.24・USG 2020 “LIVE (in the) HOUSE 2 ほか<初回生産限定盤付属Blu-ray>・UNISON SQUARE GARDEN LIVE SPECIAL "fun time 724" at Nippon Budokan 2015.7.24