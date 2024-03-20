20th ANNIVERSARY BEST SPECIAL BOX『SUB MACHINE, BEST MACHINE』



受注生産限定盤 [3CD+5BD+ライナーノーツ付ブックレット+グッズ(フィギュア)+BOX仕様] TFCC-81069〜81076 \20,000 (税込)初回生産限定盤 [3CD+BD] TFCC-81077〜81080 \7,700(税込)通常盤 [3CD] TFCC-81081〜81083 \4,400(税込)※受注生産限定盤は5月15日(水)まで受付＜CD収録曲＞全形態共通 ●DISC1 -sub tracks-01. 星追い達の祈り02. 空の在処03. レボリューションナンバーミー04. ミカエルは雲の上05. ナツノヒ06. メロウ07. カナシミトレイン08. 愛はきっと09. 月と天秤10. bad music disco11. ラズベリー、my dear12. アナザーワールドエンド(新曲)●DISC2 & 3 -best tracks-DISC201. センチメンタルピリオド (S.B style)02. マスターボリューム (S.B style)03. MR. アンディ (S.B style)04. cody beats (S.B style)05. スカースデイル (S.B style)06. オリオンをなぞる (S.B style)07. 流星のスコール (S.B mix)08. リニアブルーを聴きながら09. 桜のあと (all quartets lead to the?)10. harmonized finale11. シュガーソングとビターステップDISC301. Silent Libre Mirage02. 10% roll, 10% romance03. Invisible Sensation04. fake town baby05. 春が来てぼくら06. Catch up, latency07. Phantom Joke08. Nihil Pip Viper09. kaleido proud fiesta10. カオスが極まる11. いけないfool logicS.B style:再レコーディング曲 S.B mix:ミックス変更曲＜受注生産限定盤付属Blu-ray＞・“Populus Populus” TOUR 2011 ~3rd album release tour~ at 日比谷野外音楽堂 2011.08.20 ・UNISON SQUARE GARDEN LIVE SPECIAL "fun time 724" at Nippon Budokan 2015.7.24・USG 2020 “LIVE (in the) HOUSE 2 ほか＜初回生産限定盤付属Blu-ray＞・UNISON SQUARE GARDEN LIVE SPECIAL "fun time 724" at Nippon Budokan 2015.7.24