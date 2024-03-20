UNISON SQUARE GARDEN、初のベストアルバムに未発表音源が多数
UNISON SQUARE GARDENが7月24日(水)にバンド結成20周年記念盤となる20th ANNIVERSARY BEST SPECIAL BOX『SUB MACHINE, BEST MACHINE』をリリースすることが決定した。
ベストアルバムという名目でリリースされる今作のDISC1は、これまで音源化されていない未発表曲11曲と新たに制作した「アナザーワールドエンド」を加えた計12曲をsub tracks盤として収録。バンド結成初期の楽曲や、バンド結成初期〜メジャーデビュー前後ライブでしか演奏されなかった楽曲を中心に構成されている。DISC2とDISC3には、best tracks盤として、2008年リリースのメジャーデビューシングル「センチメンタルピリオド」から最新シングル「いけない fool logic」に配信限定曲を加えた計22曲を収録する(一部再ミックス、再レコーディングあり)。
▲『SUB MACHINE, BEST MACHINE』受注生産限定盤・通常盤共通ジャケット
▲『SUB MACHINE, BEST MACHINE』初回生産限定盤ジャケット
受注生産限定盤には、当初から作品化を望む声が高い2011年8月20日開催の＜Populus Populus＞日比谷野外音楽堂公演と2020年に行った無観客生配信ライブ＜USG 2020“LIVE (in the) HOUSE 2＞を初めて商品化しBlu-ray収録。また、2015年の初日本武道館ライブ＜fun time 724＞をDVDからBlu-ray化したものなど計5公演を収録する予定。そのほか、sub tracks盤収録楽曲のメンバーライナーノーツを掲載したブックレットやグッズが付属。グッズには、ジャケットデザインに使用されているモチーフをフィギュア化。メンバーによるペンキペインティングを施す予定ということ。これらすべてがBOXに収納され、さらにオリジナルの外袋に入った特別仕様だ。
20th ANNIVERSARY BEST SPECIAL BOX『SUB MACHINE, BEST MACHINE』
初回生産限定盤 [3CD+BD] TFCC-81077〜81080 \7,700(税込)
通常盤 [3CD] TFCC-81081〜81083 \4,400(税込)
※受注生産限定盤は5月15日(水)まで受付
＜CD収録曲＞全形態共通 ●DISC1 -sub tracks-
01. 星追い達の祈り
02. 空の在処
03. レボリューションナンバーミー
04. ミカエルは雲の上
05. ナツノヒ
06. メロウ
07. カナシミトレイン
08. 愛はきっと
09. 月と天秤
10. bad music disco
11. ラズベリー、my dear
12. アナザーワールドエンド(新曲)
●DISC2 & 3 -best tracks-
DISC2
01. センチメンタルピリオド (S.B style)
02. マスターボリューム (S.B style)
03. MR. アンディ (S.B style)
04. cody beats (S.B style)
05. スカースデイル (S.B style)
06. オリオンをなぞる (S.B style)
07. 流星のスコール (S.B mix)
08. リニアブルーを聴きながら
09. 桜のあと (all quartets lead to the?)
10. harmonized finale
11. シュガーソングとビターステップ
DISC3
01. Silent Libre Mirage
02. 10% roll, 10% romance
03. Invisible Sensation
04. fake town baby
05. 春が来てぼくら
06. Catch up, latency
07. Phantom Joke
08. Nihil Pip Viper
09. kaleido proud fiesta
10. カオスが極まる
11. いけないfool logic
S.B style:再レコーディング曲 S.B mix:ミックス変更曲
＜受注生産限定盤付属Blu-ray＞
・“Populus Populus” TOUR 2011 ~3rd album release tour~ at 日比谷野外音楽堂 2011.08.20 ・UNISON SQUARE GARDEN LIVE SPECIAL "fun time 724" at Nippon Budokan 2015.7.24
・USG 2020 “LIVE (in the) HOUSE 2 ほか
＜初回生産限定盤付属Blu-ray＞
・UNISON SQUARE GARDEN LIVE SPECIAL "fun time 724" at Nippon Budokan 2015.7.24
関連リンク
◆UNISON SQUARE GARDEN オフィシャルサイト